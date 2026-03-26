Rubio thotë se "është bërë përparim" në negociatat me Iranin
Sekretari i Shtetit i SHBA-së, Marco Rubio, tha të enjten se "është bërë përparim" në negociatat me Iranin, por nuk pranoi të jepte detaje se me kë ka pasur diskutime.
"Ka vende ndërmjetëse që po përcjellin mesazhe dhe është bërë përparim - është bërë një përparim konkret", tha Rubio pak para se të nisej për në një takim të ministrave të jashtëm të G7 në Francë.
Negociatat janë një "proces i vazhdueshëm dhe fluid", shtoi ai, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
I dërguari special Steve Witkoff konfirmoi më herët të enjten në takimin e kabinetit të presidentit Donald Trump se SHBA-të kanë negociuar me Iranin përmes kanaleve diplomatike me Pakistanin.
Kur u pyet nëse do t'u kërkojë vendeve të tjera të G7 të ndihmojnë në rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Rubio tha, "është në interesin e tyre të ndihmojnë".
"Vendet e tjera marrin shumë më tepër karburant nga atje sesa ne", vuri në dukje Rubio.
Kur u pyet nëse ishte i shqetësuar për pritjen që mund t’i bëhej për shkak të luftës, Rubio tha: “Nuk jam i shqetësuar për këtë.”
"Nuk jam atje për t'i bërë të lumtur. Unë shkoj mirë me të gjithë ata në një nivel personal dhe ne punojmë me ato qeveri me shumë kujdes, por njerëzit që jam i interesuar t'i bëj të lumtur janë njerëzit e Shteteve të Bashkuara", shtoi ai.