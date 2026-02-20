Sekretari amerikan Marco Rubio ka bërë të ditur se është takuar me presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, ku ka vlerësuar rolin e Kosovës në promovimin e paqes dhe stabilitetit ndërkombëtar.

Rubio tha se e ka falënderuar Kosovën për kontributin e saj si vend themelues i Bordin e Paqes, si dhe për angazhimin e presidentes Osmani në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit në Gaza.

Presidentja Osmani pritet nga Sekretari amerikan i Shtetit, aleanca Kosovë–SHBA drejt forcimit

“U takova me presidenten Vjosa Osmani dhe e falënderova atë dhe popullin e Kosovës për angazhimin e tyre për paqen dhe stabilitetin duke qenë anëtare themeluese e Bordit të Paqes. Gjithashtu falënderova Presidenten Osmani për kontributet e saj në Forcën Ndërkombëtare të Stabilizimit në Gaza”, shkroi Rubio.

Sipas tij, përkushtimi i Kosovës në këto iniciativa dëshmon rolin konstruktiv të vendit në çështjet globale të sigurisë.


