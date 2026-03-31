Rrjedhje të imazheve të bazuara në CAD të Google Pixel 11
Më herët këtë muaj, u vunë renderime të bazuara në CAD që portretizonin modelin e ardhshëm Google Pixel 11 Pro Fold, dhe sot Pixel 11 i zakonshëm po merr të njëjtin trajtim. Ashtu si Pro Fold, ky pritet të bëhet zyrtar në gusht.
Krahasuar me paraardhësin e tij nga viti 2025, Pixel 11 ka korniza dukshëm më të vogla, si dhe një dizajn të përmirësuar të ishullit të kamerës.
‘Ishulli’ në formë ovale tani është i mbuluar plotësisht nga xhami - pjesa metalike në anën e djathtë është zhdukur, transmeton Telegrafi.
Megjithatë, dizajni në përgjithësi është shumë i ngjashëm me atë të Pixel dhe nuk ndryshon shumë. Nëse prisnit një ridizajnim të madh, kjo nuk do të ndodhë në vitin 2026, me sa duket - ndoshta vitin tjetër.
Pixel 11 thuhet se mat 152.8 x 72 x 8.5 mm, që do të thotë se është i njëjti lartësi dhe gjerësi si Pixel 10, por 0.1 mm më i hollë.
Megjithatë, nuk ka gjasa ta ndjeni këtë në përdorimin e përditshëm. Telefoni duhet të fuqizohet nga procesori Tensor G6 SoC, i cili pritet të ketë një CPU me 7 bërthama.
Thashethemet e kaluara kanë folur gjithashtu për Google që përdor një modem MediaTek për këtë telefon. Ekrani i Pixel 11 thuhet se do të jetë identik me atë të paraardhësit të tij. /Telegrafi/