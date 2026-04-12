Rrjedhja e fundit e informacionit për Apple iPhone 18 Pro sinjalizon një ndryshim të rëndësishëm në dizajn
Dizajnet e Apple për iPhone 18 Pro dhe iPhone 18 Pro Max mund të përfshijnë një pamje të ndryshme nga prerja e markës tregtare Dynamic Island dhe rregullime në materialet e trupit, sipas rrjedhjeve të fundit.
Kjo nuk është hera e parë që është sugjeruar një Dynamic Island më i vogël, por raporti i fundit thotë se testimi po vazhdon tani, gjë që do të çojë në miratimin e njërit prej dy dizajneve në kohën e duhur.
Njohësi i njohur si Digital Chat Station parashikon që komentet nga Samsung për dizajnet e Apple mund të pasohen nga ndryshimi i dizajnit, transmeton Telegrafi.
"Tallja paraprake e Samsung për dizajnin e "ishullit të vogël" të Apple ngre mundësinë që seria iPhone 18 Pro të ketë gjithashtu një ishull të vogël", tha rrjedhja në Weibo.
"Reagimet aktuale të zinxhirit të furnizimit tregojnë testimin A/B: një formë ekrani mbetet e pandryshuar, ndërsa tjetra përmban një ishull të vogël nën zonën e Face ID RX", vazhduan ata.
Pra, ose Ishulli Dynamic do të jetë identik me atë në iPhone 17 Pro, ose do të tkurret dhe një sensor Face ID do të fshihet nën ekran.
"Në një postim pasues, rrjedhësi i informacionit iu drejtua edhe dizajnit të pjesës së pasme të iPhone 18 Pro", komentoi MacRumors.
"Ai tha se dizajni drejtkëndor i platosë i prezantuar me iPhone 17 Pro do të mbetet i pandryshuar, por pjesa e pasme do të shohë 'rregullime të vogla në materialet e trupit dhe detajet e dizajnit', shtoi ai.
Kjo është ndoshta një referencë për ndryshimet e përfolura më parë që synojnë arritjen e një pamjeje më uniforme midis kornizës së aluminit unibody dhe prerjes së qelqit për karikim pa tel," vazhdoi raporti. /Telegrafi/