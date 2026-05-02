A keni një Fitbit? Bëjeni këtë deri më 19 maj ose do t'i humbisni të dhënat tuaja përgjithmonë.
Google ka filluar procesin e kalimit të përdoruesve të Fitbit drejt llogarive Google dhe për këtë arsye shumë përdorues duhet të transferojnë të dhënat e tyre për të vazhduar përdorimin e shërbimit.
Sipas udhëzimeve, përdoruesit e Fitbit duhet të hyjnë në aplikacion dhe të lidhen me llogarinë e tyre Google për të kryer migrimin e të dhënave.
Ky proces është i nevojshëm për të ruajtur historikun e aktiviteteve, shëndetit dhe pajisjeve të lidhura.
Pasi të bëhet lidhja, të dhënat e Fitbit kalojnë në llogarinë Google, duke mundësuar hyrje më të thjeshtë dhe menaxhim të centralizuar të shërbimeve.
Google thekson se ky proces është pjesë e integrimit të Fitbit në ekosistemin e tij dhe përdoruesit duhet ta kryejnë migrimin brenda afateve të përcaktuara për të mos humbur të dhënat e tyre. /Telegrafi/