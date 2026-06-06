Google Pay merr edhe një funksion të ri
Google prej kohësh u mundëson përdoruesve të bëjnë pagesa online përmes Google Pay. Tani kompania ka njoftuar një shtesë tjetër të dobishme në këtë proces.
Bëhet fjalë për funksionin e ri të quajtur Google Pay direct checkout, i cili synon të transferojë opsionet e pagesës nga Google Wallet direkt në faqen e vetë tregtarit gjatë procesit të blerjes.
Me fjalë të tjera, përdoruesit do të mund të zgjedhin shpejt kartën ose mënyrën e pagesës të ruajtur në Google Wallet kur përfundojnë një blerje në një faqe interneti.
Në aspektin teknik, Google Pay në telefonat celularë tashmë shfaq një dritare pop-up në disa faqe, duke lejuar pagesën dhe zgjedhjen e kartës.
Megjithatë, demonstrimet tregojnë se funksioni i ri “direct checkout” do të integrojë më thellë këto opsione pagesash direkt në faqen e tregtarit, duke e bërë procesin më të rrjedhshëm dhe më të natyrshëm.
Google ka bërë të ditur se funksioni është i disponueshëm në disa tregje që nga tani, ndërsa synimi është që të zgjerohet globalisht. /Telegrafi/