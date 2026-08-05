Familjes Edge 70 i Motorolës merr një anëtar të ri – vjen Motorola Edge 70 Neo
Familja e telefonave inteligjentë Motorola Edge 70 po zgjerohet me një model të ri, Motorola Edge 70 Neo, i cili pritet t’i bashkohet serisë ekzistuese.
Modeli i ri synon të sjellë karakteristikat kryesore të linjës Edge në një pajisje më të përballueshme, duke u pozicionuar mes telefonave të kategorisë së mesme dhe modeleve më të avancuara.
Sipas informacioneve të publikuara më herët, pajisja pritet të ketë mbështetje për rrjetin 5G, lidhje moderne si Bluetooth, Wi-Fi 6E dhe NFC, si dhe një bateri me kapacitet të lartë prej rreth 6500 mAh. Gjithashtu përmendet mbështetja për karikim të shpejtë me kabllo deri në 90W dhe karikim pa tel.
Edge 70 Neo pritet të vazhdojë traditën e serisë Neo, duke kombinuar dizajnin elegant, performancën solide dhe disa veçori të avancuara të kamerës. Raportimet jozyrtare sugjerojnë se mund të ketë një kamerë kryesore 50 megapiksel me stabilizim optik të imazhit dhe një kamerë telefoto me zmadhim optik.
Motorola ende nuk ka bërë njoftim zyrtar për të gjitha specifikimet dhe datën e lansimit të këtij modeli.
Me këtë pajisje, kompania synon të forcojë konkurrencën në segmentin ku përballen telefonat me raport të lartë mes çmimit, dizajnit dhe performancës. /Telegrafi/