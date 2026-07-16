Rrjedhin specifikat e plota të Samsung Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold8 Ultra
Kohët e fundit pamë disa rendera të rrjedhura që tregojnë Galaxy Z Fold8 dhe Galaxy Z Fold8 Ultra të ardhshëm të Samsung, dhe tani është koha për specifikimet e tyre të plota.
Siç mund ta dini tashmë, Galaxy Z Fold8 do të jetë modeli i palosshëm me stil të gjerë që synon të konkurrojë me iPhone Ultra, transmeton Telegrafi.
Ky do të ketë një ekran kryesor të palosshëm 7.6 inç 2448x1848 me një raport aspekti 4:3 dhe një ekran të mbuluar 5.5 inç me rezolucion 1248x1972.
Të dy panelet do të kenë shpejtësi rifreskimi 120Hz. Substrati i ekranit tani është titani, gjë që duhet ta bëjë rrudhën praktikisht të padukshme.
Fold8 fuqizohet nga çipseti Snapdragon 8 Elite Gen 5 për Galaxy, i çiftëzuar me 12GB RAM LPDDR5X me 256GB/512GB hapësirë ruajtjeje ose 16GB RAM dhe 1TB hapësirë ruajtjeje.
Fold8 do të ofrohet në ngjyrat Grafit, Krem dhe Livando, ndërsa një kombinim i katërt ngjyrash i quajtur Pistachio do të jetë ekskluziv në dyqanin online të Samsung.
Ka një kamerë kryesore 50MP me aperturë f/1.8 dhe një ultra të gjerë 50MP f/1.9. Dy kamerat e tij selfie janë të dyja 10MP f/2.2.
Telefoni ka një bateri 4,800 mAh me mbështetje për karikim me tel 45W dhe gjithashtu ka karikim pa tel. Është projektuar për të ruajtur të paktën 80% të kapacitetit të tij fillestar pas 1,200 cikleve të karikimit.
Fold8 është 4.5 mm i trashë kur paloset dhe ka një certifikim IP48 për rezistencë ndaj pluhurit dhe ujit. Pesha e tij është 201g dhe do të fillojë nga 1,999 euro në Gjermani.
Galaxy Z Fold8 Ultra është, çuditërisht, pasardhësi aktual i Galaxy Z Fold7 nga viti i kaluar.
Ka një ekran të brendshëm të palosshëm me rezolucion 2256x2504, i cili është një përmirësim në krahasim me atë të Fold7. Ekrani i kopertinës është 6.5" me rezolucion 1080x2520. Të dy ekranet mbështesin shkallën e rifreskimit 120Hz.
Në pjesën e pasme ka një kamerë kryesore 200MP me OIS dhe aperturë f/1.7, një kamerë telefoto 10MP me zmadhim optik 3x dhe aperturë f/2.4, dhe një kamerë të re ultra të gjerë 50MP me aperturë f/1.9.
Kamerat selfie janë ende 10MP secila, me aperturë f/2.2. Fold8 Ultra gjithashtu merr çipsetin Snapdragon 8 Elite Gen 5 për Galaxy dhe të njëjtën shpërndarje RAM/ruajtjeje si Fold8.
Megjithatë, Ultra ka një bateri 5,000 mAh, e cila gjithashtu mbështet karikimin me tel 45W. Sigurisht, karikimi pa tel është gjithashtu në dispozicion.
Kjo bateri, ashtu si ajo e Fold8, është e certifikuar të kalojë në të paktën 1,200 cikle karikimi para se kapaciteti i saj të bjerë nën 80%. Fold8 Ultra është 4.1 mm i trashë kur është i hapur dhe peshon 218g.
Do të jetë i disponueshëm. në ngjyrat Graphite, Cream dhe Violet Shadow, me një kombinim ngjyrash Green Shadow ekskluzivisht në dyqanin online të Samsung. Fold8 Ultra do të fillojë me çmimin prej 2,199 euro.