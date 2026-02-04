Rrjedhin imazhet e reja të kufjeve Samsung Galaxy Buds4 dhe Galaxy Buds4 Pro
Samsung pritet të zbulojë kufjet Galaxy Buds4 dhe Galaxy Buds4 Pro së bashku me familjen Galaxy S26 më vonë këtë muaj, dhe sot janë publikuar disa imazhe zyrtare të kufjeve.
Siç mund ta shihni, dizajni i mbulesës për të dyja është i ngjashëm, me një formë katrore të rrumbullakosur dhe një kapak transparent.
Ashtu si me Buds3 dhe Buds3 Pro, Buds4 duket se nuk ka majë silikoni, ndërsa Buds4 Pro e ka, transmeton Telegrafi.
Kështu, ju mund të zgjidhni stilin tuaj të preferuar - brenda veshit (Buds4 Pro), ose gjysmë-në vesh (Buds4).
Buds4 janë kështu të ngjashëm me AirPods jo-Pro të Apple, ndërsa Buds4 Pro, siç nënkupton edhe emri, konkurrojnë drejtpërdrejt me AirPods Pro më të fundit të Apple.
Thashethemet e mëparshme kanë pohuar se si Galaxy Buds4 ashtu edhe Galaxy Buds4 Pro do të mbështesin një gjest shtrëngimi dhe mbajtjeje që do të hapë Modalitetin e Interpretimit.
Gjithashtu, sipas informacioneve të publikuara më parë, Buds4 do të kushtojë 179 euro dhe Buds4 Pro 249 euro. /Telegrafi/