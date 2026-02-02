Rriten çmimet e derivateve të naftës në Maqedoni
Komisioni Rregullator i Energjetikës, i Shërbimeve të Ujit dhe i Shërbimeve të Menaxhimit me Mbeturina Komunale i Republikës së Maqedonisë së Veriut (KRRE) solli vendimin, me të cilin bëhet rritja e çmimeve të shitjes me pakicë të derivateve të naftës mesatarisht 0,77 % në raport me vendimin e datës 26.1.2026.
Çmimet e shitjes me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 nuk ndryshojnë. Çmimet e shitjes me pakicë të EURODIZELIT (D-Е V) dhe të Vajit Ekstra të Lehtë për Amvisëri (ЕL-1) rriten për 0,50 denarë/litër. Çmimi i shitjes me pakicë i Мazutit М-1 SU rritet për 0,786 den/kg dhe do të jetë 33,885 den/kg.
Nga data 3.2.2026, ora 00:01 çmimet maksimale të derivateve të naftës do të jenë:
- Benzinë motori EUROSUPER BS - 95 72,00 (denarë/litër)
- Benzinë motori EUROSUPER BS - 98 74,00 (denarë/litër)
- Naftë motori EURODIZEL BS (D-E V) 68,00 (denarë/litër)
- Vaj për Djegie Ekstra i Lehtë 1 (EL-1) 67,00 (denarë/litër)
- Mazut М-1 SU 33,885 (denarë/kilogram).
Top Lajme
Jobs
Deals