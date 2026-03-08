Rripi i ri i sigurisë nga Volvo lansohet me teknologjinë e personalizimit, i pari në botë
Volvo po lanson një tjetër shtysë për reputacionin e saj të shkëlqyer të sigurisë, me teknologjinë e parë në botë të projektuar për të zvogëluar lëndimet nga rripat e sigurimit në aksidente.
Futja e cilësimeve "të pafundme" e rripave të sigurimit më vonë këtë vit, është projektuar për të mbrojtur pasagjerët e të gjitha formave dhe madhësive nga lëndimet si thyerja e klavikulave, transmeton Telegrafi.
Aktualisht, ndërsa mbrojnë pasagjerët nga një dëmtim më serioz nëse nuk janë të lidhur, rripat e sigurimit mund të shkaktojnë dëme kur nuk janë të optimizuar për lloje të ndryshme pasagjerësh.
Duke filluar me EX60 të ri, përpara se të lansohet në modelet e tjera të reja Volvo ndërsa zëvendësohet gama ekzistuese, rripi i sigurisë Multi-Adaptive fillimisht do të përdorë sensorë për të zgjedhur më të përshtatshmin nga 11 profile, përpara se një përditësim i softuerit më vonë këtë vit t'i zgjerojë këto parametra në atë që Volvo e përshkroi si "të pafundme".
Udhëheqësi i produkteve komerciale të EX60, Johan Rasmusson, zgjodhi rripin si elementin e tij të preferuar të modelit të ri.
"Mendoj se është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë të përmirësojmë mbrojtjen e jetëve", tha ai për Auto Express.
“Konsumatorët tradicionalisht mendojnë se të gjitha makinat janë të sigurta për sa kohë që marrin pesë yjet [euro NCAP], por ne në Volvo bëjmë shumë më tepër sesa thjesht mbledhim yje”, shtoi ai.
Rasmusson tha se makina përdor një kombinim kamerash dhe sensorësh të brendshëm për të para-lidhur rripat e sigurimit sipas madhësisë dhe peshës së pasagjerëve në secilën ulëse individualisht.
Ndryshe nga përditësimet e thjeshta të softuerit, rripi i sigurisë Multi-adaptive nuk mund të instalohet në një përditësim over-the-air, kështu që do të gjejë rrugën e tij në të gjithë gamën vetëm ndërsa linjat e modeleve marrin një brez krejtësisht të ri makinash, i radhës prej të cilave ka të ngjarë të jetë EX40 i ri që pritet në vitin 2027. /Telegrafi/