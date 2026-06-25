Rrihen mes vete një çift nga Turqia, bëhen për spital
Një çift nga Turqia u bënë për mjek pasi e lënduan njëri-tjetrin në një përleshje fizike që ndodhi pas një mosmarrëveshje mes tyre në Prishtinë.
Sipas Policisë, një burrë dhe një grua janë arrestuar pasi dyshohet se janë rrahur mes vete.
Si pasojë e incidentit, të dy kanë pësuar lëndime të lehta trupore dhe kanë pranuar trajtim mjekësor.
“Prishtinë 24.06.2026 – 10:00. Janë arrestuar një mashkull dhe një femër shtetas të Turqisë pasi që, dyshohet se ishin rrahur në mes vete. Dy të dyshuarit kishin pësuar lëndime të lehta trupore dhe kanë marrë tretman mjekësor. Me vendim të prokurorit, të dyshuarit janë liruar në procedurë të rregullt”, thuhet në raport.
Me vendim të prokurorit, pas procedurave policore, ata janë liruar në procedurë të rregullt. /Telegrafi/