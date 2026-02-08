Rrëzohet struktura metalike e luhatëses në Indi, humb jetën një polic dhe lëndohen 12 persona tjerë
Një inspektor policie humbi jetën dhe të paktën 12 persona të tjerë u lënduan pasi luhatësja u shemb në Surajkund International Crafts Mela në Faridabad të Indisë.
Aksidenti ndodhi rreth orës 6.15 pasdite të shtunën kur luhatësja u prish dhe njëra anë e shtyllave të tij mbështetëse u shemb, duke shkaktuar që e gjithë struktura të anohej dhe të rrëzohej në tokë. Disa vizitorë u lënduan në kaosin që pasoi, transmeton Telegrafi.
Inspektori i policisë Jagdish Prasad, i cili nxitoi të shpëtonte ata që ishin bllokuar kur luhatësja filloi të anohej, pësoi lëndime kritike pasi u godit në fytyrë dhe kokë nga një pjesë e strukturës që po shembej. Ai më vonë vdiq nga plagët e marra gjatë operacionit të shpëtimit.
Zyrtarët thanë se gjithsej 13 persona u lënduan në incident dhe u dërguan me urgjencë në spitalet aty pranë me autoambulanca. Gjendja e tyre është aktualisht nën mbikëqyrje mjekësore.
Zyrtarë të lartë të distriktit, përfshirë zëvendës-komisionerin e Faridabad, Ayush Sinha, drejtorin menaxhues të Turizmit dhe oficerë të lartë të policisë, arritën në vendngjarje menjëherë pas incidentit.
Zona u barrikadua për të parandaluar aksidente të mëtejshme dhe për të siguruar kontrollin e turmës. /Telegrafi/