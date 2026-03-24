Një aeroplan i Forcave Ajrore Kolumbiane u rrëzua menjëherë pas ngritjes në jug të vendit, duke lënë të paktën 66 persona të vdekur dhe dhjetëra të lënduar, thanë zyrtarët.

Komandanti i forcave ajrore Carlos Fernando Silva Rueda tha se në bord ishin 114 personel ushtarak, si dhe 11 anëtarë të ekuipazhit.

Aeroplani, një C-130 Hercules i prodhuar në SHBA, i përdorur për transportimin e trupave, u rrëzua pranë qytetit Puerto Leguízamo, në provincën Putumayo, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.

Punonjësit e emergjencës të dërguar në zonë u panë duke kërkuar nëpër rrënoja për ndonjë të mbijetuar.

Shkaku i rrëzimit po hetohet.

Ministri kolumbian i Mbrojtjes Pedro Sánchez tha se aeroplani transportues Hercules C-130 i prodhuar nga Lockheed Martin kishte pësuar "një aksident tragjik ndërsa po ngrihej nga Puerto Leguízamo, duke transportuar trupa të forcave tona të sigurisë".

Ai e përshkroi incidentin pranë kufirit me Perunë si "thellësisht të trishtueshëm për vendin".

Municionet që mbaheshin në bord shpërthyen si pasojë e një zjarri në aeroplan, tha më vonë Sanchez.

Një burim ushtarak i tha AFP-së se 58 ushtarë kishin vdekur, së bashku me gjashtë personel të forcave ajrore dhe dy oficerë policie.

Dy burime ushtarake i thanë gjithashtu Reuters se kishin vdekur 66 persona.

Incidenti ishte një nga aksidentet më vdekjeprurëse në historinë e kohëve të fundit për Forcën Ajrore të Kolumbisë.

Presidenti Gustavo Petro shkroi në X se "ky aksident i tmerrshëm... nuk duhej të kishte ndodhur".

Në postimin e gjatë, ai fajësoi gjithashtu "problemet burokratike" për pengimin e planeve të tij për të modernizuar pajisjet e forcave të armatosura dhe avionët e tyre.

"Nuk do të lejoj vonesa të mëtejshme, jeta e të rinjve tanë është në rrezik", shkroi ai, pa sqaruar se çfarë mund të ketë shkaktuar aksidentin. /Telegrafi/

Amerika LatineNga BotaBotë