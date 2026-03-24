Rrëzohet një aeroplan ushtarak në Kolumbi, raportohet për të paktën 66 të vdekur
Një aeroplan i Forcave Ajrore Kolumbiane u rrëzua menjëherë pas ngritjes në jug të vendit, duke lënë të paktën 66 persona të vdekur dhe dhjetëra të lënduar, thanë zyrtarët.
Komandanti i forcave ajrore Carlos Fernando Silva Rueda tha se në bord ishin 114 personel ushtarak, si dhe 11 anëtarë të ekuipazhit.
Aeroplani, një C-130 Hercules i prodhuar në SHBA, i përdorur për transportimin e trupave, u rrëzua pranë qytetit Puerto Leguízamo, në provincën Putumayo, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Autoridades confirmaron que 110 soldados iban a bordo del avión Hércules que se accidentó en Putumayo, a unos 3 kilómetros del casco urbano, tras despegar en un vuelo de apoyo militar. #VocesySonidos pic.twitter.com/pZsmW3rw7V
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 23, 2026
Punonjësit e emergjencës të dërguar në zonë u panë duke kërkuar nëpër rrënoja për ndonjë të mbijetuar.
Shkaku i rrëzimit po hetohet.
Ministri kolumbian i Mbrojtjes Pedro Sánchez tha se aeroplani transportues Hercules C-130 i prodhuar nga Lockheed Martin kishte pësuar "një aksident tragjik ndërsa po ngrihej nga Puerto Leguízamo, duke transportuar trupa të forcave tona të sigurisë".
Ai e përshkroi incidentin pranë kufirit me Perunë si "thellësisht të trishtueshëm për vendin".
Municionet që mbaheshin në bord shpërthyen si pasojë e një zjarri në aeroplan, tha më vonë Sanchez.
Një burim ushtarak i tha AFP-së se 58 ushtarë kishin vdekur, së bashku me gjashtë personel të forcave ajrore dhe dy oficerë policie.
Dy burime ushtarake i thanë gjithashtu Reuters se kishin vdekur 66 persona.
🚨🇨🇴 BREAKING: Colombian military C-130 crashes on takeoff in the Amazon region.
Between 80-110 soldiers are feared dead.
Puerto Leguízamo, southern Colombia. 3km from an urban center.
The cause is still unknown. Casualty count unconfirmed at this point.
Source: The Guardian pic.twitter.com/KjzKJduo0v
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 23, 2026
Incidenti ishte një nga aksidentet më vdekjeprurëse në historinë e kohëve të fundit për Forcën Ajrore të Kolumbisë.
Presidenti Gustavo Petro shkroi në X se "ky aksident i tmerrshëm... nuk duhej të kishte ndodhur".
Në postimin e gjatë, ai fajësoi gjithashtu "problemet burokratike" për pengimin e planeve të tij për të modernizuar pajisjet e forcave të armatosura dhe avionët e tyre.
"Nuk do të lejoj vonesa të mëtejshme, jeta e të rinjve tanë është në rrezik", shkroi ai, pa sqaruar se çfarë mund të ketë shkaktuar aksidentin. /Telegrafi/