Rrëzohet një aeroplan ushtarak në Kolumbi, në bord kishte 110 ushtarë
Një aeroplan transportues ushtarak, që thuhet se mbante 110 ushtarë, u përfshi në një aksident në rajonin jugor të Amazonës në Kolumbi të hënën, konfirmoi ministria e Mbrojtjes e vendit.
Avioni Lockheed Martin C-130 Hercules u rrëzua menjëherë pas nisjes nga Puerto Leguizamo, një vendndodhje e largët thellë brenda Amazonës pranë kufirit peruan.
Ministri i Mbrojtjes, Pedro Sanchez deklaroi se aeroplani po transportonte trupa nga forcat e armatosura kur ndodhi incidenti, transmeton Telegrafi.
BluRadio, duke cituar autoritetet, raportoi se 110 ushtarë ishin në bordin e avionit, i cili u rrëzua vetëm tre kilometra nga një qendër urbane.
Megjithatë, Sanchez paralajmëroi se "numri i saktë i viktimave dhe shkaqet e rrëzimit nuk janë përcaktuar ende".
"Shpresoj se nuk do të ketë viktima në këtë aksident të tmerrshëm që nuk duhej të kishte ndodhur kurrë", tha presidenti Gustavo Petro në një postim në X, në të cilin ai kritikoi pengesat burokratike për vonimin e planeve të tij për modernizimin e ushtrisë.
"Nuk do të lejoj vonesa të mëtejshme; janë jetët e të rinjve tanë që janë në rrezik", tha ai.
"Nëse zyrtarët administrativë civilë ose ushtarakë nuk janë në gjendje të përballojnë këtë sfidë, ata duhet të hiqen", shtoi ai.
Aeroplanët Hercules C-130 u lansuan për herë të parë në vitet e 50-ta dhe Kolumbia bleu modelet e saj të para në fund të viteve të 60-ta.
Kohët e fundit, ajo ka modernizuar disa C-130 të vjetër me modele më të reja të dërguara nga SHBA-ja sipas një ligji që lejon transferimin e pajisjeve ushtarake të përdorura ose të tepërta. /Telegrafi/
Autoridades confirmaron que 110 soldados iban a bordo del avión Hércules que se accidentó en Putumayo, a unos 3 kilómetros del casco urbano, tras despegar en un vuelo de apoyo militar. #VocesySonidos pic.twitter.com/pZsmW3rw7V
#Atención Se conoce el momento exacto del accidente aéreo de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo, Putumayo. Información preliminar indica que iban al menos 110 soldados. Por ahora, es incierto el número de personas fallecidas. #VocesySonidos pic.twitter.com/lUpraerIa3
#AEstaHora 🔴| Un avión tipo Hércules de la Fuerza Aérea se precipitó a tierra en zona rural de Puerto Leguízamo, en el departamento del Putumayo, en un hecho que es materia de investigación.
De acuerdo con los primeros reportes, los ocupantes de la aeronave, todos integrantes… pic.twitter.com/30y6sdH6Lh
