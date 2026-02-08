Rrëfimi për dhunën fizike e ekonomike si dhe pasojat psikologjike te fëmijët
MES KATËR MURESH - episodi i tretë përmban rrëfim për dhunën fizike dhe ekonomike në familje, tradhtinë, pasojat psikologjike te fëmijët, si dhe sfidat e një nëne që po përballet me pasiguri ekonomike dhe mungesë të stabilitetit jetësor.
Përmbajtja përfshin përvoja të dhunës së ushtruar për një periudhë njëvjeçare, ndarjen nga partneri, vështirësitë në rritjen e fëmijëve pa përfshirjen e prindit tjetër, si dhe ndikimin emocional dhe psikologjik te fëmijët që vazhdojnë trajtimin profesional.
Pse ajo nuk kërkon trajtim profesional?
Si po vazhdon tutje?
Pse sakrifikoi dhe çfarë planifikon tutje?
Në studio edhe Afërdita Goçi, psikiatër.
Këtë prodhim të Radio Dukagjinit mund ta ndiqeni në videon e mëposhtme.
