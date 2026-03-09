Rrahje masive në Brazil, gjyqtari ndanë 23 kartonë të kuq - Hulk i pamëshirshëm ndaj kundërshtarit
Lojtarët e Cruzeiro dhe Atletico Mineira luajtën mbrëmë ndeshjen finale të kampionatit Mineira, një shtet federal në Brazil, dhe kjo ndeshje u shënua nga një sherr mes lojtarëve në fushë.
Cruzeiro fitoi me një gol minimal 1:0 nga Kaio Jorge, i cili shënoi golin vendimtar në minutën e 60-të me një asist nga Gerson, por ajo për të cilën të gjithë flasin ndodhi në kohën shtesë.
Pastaj pati kaos total në fushë dhe një sherr të përgjithshëm midis lojtarëve, të gjitha pas duelit midis portierit të Atletico Mineiro dhe sulmuesit të Cruzeiro.
Sulmuesi i Cruzeiros, Christian, u rrëzua mbi portierin e ekipit mysafir, Everson, pasi i pari arriti te topi, dhe më pas Everson e shkeli dhe e goditi në kokë me gjunjë.
Kjo shkaktoi një tërbim para portës së Atletico Mineiro dhe lojtarët u përleshën, dhe mund t’i shikoni pamjet më sipër.
Vëmendje e veçantë tërhoqi gjesti i turpshëm i sulmuesit të famshëm Hulk, i cili luan për Mineiron, kur e goditi Lucas Romeron në kokë nga pas.
Sigurisht që pritet që një numër i madh gjobash dhe pezullimesh do t'u vendosen më pas lojtarëve nga të dyja ekipet.
Nga rruga, Cruzeiro u bë kampion i shtetit të Mineiro me këtë fitore.
Gjyqtari nuk i kurseu asnjë nga të përfshirët në sherr, pasi ndau hiq më pak se 23 kartonë të kuq për futbollistët e të dyja skuadrave.
12 kartonë të kuq ishin për Cruzeiron dhe 11 të tjerë për Atletico MG. /Telegrafi/
