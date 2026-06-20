Rosalia dhe e dashura e saj u fotografuan në një shëtitje romantike në New York
Këngëtarja Rosalia dhe e dashura e saj, modelja Loli Bahia, u fotografuan të kapura për dore ndërsa bënin punët e tyre nëpër New York të mërkurën pasdite.
Muzikantja 33-vjeçare mbante veshur një fustan të bardhë dhe këpucë të zeza me taka të larta për këtë rast, ndërsa modelja 23-vjeçare franceze mbante veshur një bluzë gri me mëngë të gjata dhe xhinse.
Më vonë atë mbrëmje, pas darkës në restorantin Carbone, çifti u kthye në hotelin e tyre.
Siç raportohet, Rosalia dhe Loli kanë qenë në një lidhje romantike që nga fundi i vitit të kaluar.
Çifti u fotografua duke mbajtur duart gjatë një qëndrimi në Paris në mars.
Rosalia është gjendet për momentin në New York si pjesë e Lux Tour, gjatë të cilit ajo mbajti dy koncerte në Madison Square Garden. Shfaqjet e radhës janë planifikuar në Çikago dhe Hjuston.
Turneu vazhdon nëpër Shtetet e Bashkuara, Kanada, Kolumbi, Kili, Argjentinë, Brazil, Meksikë dhe Puerto Rico, duke përfunduar më 3 shtator me një shfaqje në Coliseo de Puerto Rico në San Juan.
Biletat për koncertet e ardhshme janë në shitje tani dhe lista e këngëve të turneut është publikuar.