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Këngëtarja Rosalia dhe e dashura e saj, modelja Loli Bahia, u fotografuan të kapura për dore ndërsa bënin punët e tyre nëpër New York të mërkurën pasdite.

Muzikantja 33-vjeçare mbante veshur një fustan të bardhë dhe këpucë të zeza me taka të larta për këtë rast, ndërsa modelja 23-vjeçare franceze mbante veshur një bluzë gri me mëngë të gjata dhe xhinse.

Më vonë atë mbrëmje, pas darkës në restorantin Carbone, çifti u kthye në hotelin e tyre.

Siç raportohet, Rosalia dhe Loli kanë qenë në një lidhje romantike që nga fundi i vitit të kaluar.

Çifti u fotografua duke mbajtur duart gjatë një qëndrimi në Paris në mars.

Rosalia është gjendet për momentin në New York si pjesë e Lux Tour, gjatë të cilit ajo mbajti dy koncerte në Madison Square Garden. Shfaqjet e radhës janë planifikuar në Çikago dhe Hjuston.

Turneu vazhdon nëpër Shtetet e Bashkuara, Kanada, Kolumbi, Kili, Argjentinë, Brazil, Meksikë dhe Puerto Rico, duke përfunduar më 3 shtator me një shfaqje në Coliseo de Puerto Rico në San Juan.

Biletat për koncertet e ardhshme janë në shitje tani dhe lista e këngëve të turneut është publikuar.

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