Ronaldo shpërthen në lot pas eliminimit të Portugalisë nga Kupa e Botës
Spanja është kualifikuar në çerekfinale të Kupës së Botës, pasi mposhti Portugalinë me rezultat 1-0 në Dallas. Goli vendimtar u shënua nga Mikel Merino në minutën e parë të kohës shtesë, duke i dhënë fund ëndrrës portugeze për trofeun e madh.
Eliminimi ishte veçanërisht emocional për Cristiano Ronaldon.
Ylli portugez, i cili kishte konfirmuar para ndeshjes ndaj Spanjës se kjo do të ishte Kupa e tij e fundit e Botës, nuk arriti t’i mbante lotët pas fishkëllimës përfundimtare.
Fundi i një epoke në Kupën e Botës
Ronaldo e kishte bërë të qartë në konferencën për shtyp para ndeshjes se turneu në Shtetet e Bashkuara, Meksikë dhe Kanada do të ishte paraqitja e tij e fundit në një Kupë Bote.
“Dua ta shijoj sa më shumë që të jetë e mundur, sepse kjo do të jetë Kupa ime e fundit e Botës. Por shpresoj që nesër të mos jetë ndeshja ime e fundit në këtë turne”, kishte deklaruar ai.
Megjithatë, humbja ndaj Spanjës i dha fund rrugëtimit të Portugalisë dhe, njëkohësisht, mbylli kapitullin e Ronaldos në kompeticionin më të madh të futbollit botëror.
World Cup heartbreak for Ronaldo 💔 pic.twitter.com/Atb5rocBiw
— B/R Football (@brfootball) July 6, 2026
Gjashtë Kupa Bote dhe një rekord historik
Kjo ishte paraqitja e gjashtë e Ronaldos në Kupën e Botës, pas edicioneve të viteve 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 dhe 2026.
Në fazën e grupeve të këtij turneu, ai u bë futbollisti i parë në histori që shënon në gjashtë Kupa Bote të ndryshme. Ronaldo realizoi kundër Uzbekistanit, duke shënuar dy herë në atë takim, ndërsa më pas realizoi edhe nga penalltia ndaj Kroacisë në raundin e 16-të.
Goli kundër Kroacisë ishte realizimi i tij i parë në fazën eliminatore të një Kupe Bote.
Statistikat e Ronaldos në Botëror
Ronaldo e mbyll aventurën e tij në Kupën e Botës me 27 paraqitje dhe 11 gola. Vetëm Lionel Messi ka më shumë ndeshje të luajtura në këtë garë, me 30 paraqitje.
Përveç golave, kapiteni portugez ka regjistruar edhe dy asistime në historinë e tij në Kupat e Botës.
Edhe pse Portugalia nuk arriti të shkonte deri në fund, Ronaldo largohet nga turneu si një prej emrave më të mëdhenj që ka njohur ndonjëherë futbolli botëror. /Telegrafi/