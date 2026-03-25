Ronaldo Jr drejt Real Madridit? Djali i CR7 shihet në stërvitje me gjigantët spanjollë
Cristiano Ronaldo Jr. raportohet se po përgatitet për lëvizjen e parë të madhe në karrierën e tij futbollistike, pasi është parë duke u stërvitur me një nga klubet elitare evropiane.
Gjatë historisë së futbollit kanë ekzistuar shumë dyshe të famshme baba–bir, si Cesare dhe Paolo Maldini, Peter dhe Kasper Schmeichel, si dhe Alfie dhe Erling Haaland.
Prandaj, sa herë që një futbollist i madh tregon se djali i tij po përpiqet të ndjekë hapat e tij, vëmendja e tifozëve është e madhe.
Natyrisht, kjo vlen ndoshta më shumë për Cristiano Ronaldo se për çdo lojtar tjetër në historinë e sportit, veçanërisht pas disa raportimeve që sugjerojnë se Ronaldo Jr. është një talent premtues.
Tani duket se 15-vjeçari mund të jetë pranë nënshkrimit me klubin e tij të parë evropian, dhe ky do të ishte një hap i madh.
— Lembrei de Um Lance (@Lembrei_umlance) March 25, 2026
Sipas një raporti nga The Athletic, Ronaldo Jr, djali i madh i Cristiano Ronaldos, është stërvitur me akademinë e Real Madridit të martën, duke luajtur me ekipin U16, në prag të një transferimi të mundshëm.
Aktualisht, ai luan si sulmues dhe është pjesë e akademisë së klubit arab Al Nassr, skuadër me të cilën është i kontraktuar edhe babai i tij deri vitin e ardhshëm.
Para se t’i bashkohej Al Nassr, Ronaldo Jr. ka qenë pjesë e akademive të Manchester United dhe Juventusit, duke ndjekur kështu rrugën e karrierës së babait të tij.
Megjithatë, rikthimi i një “Ronaldo” në radhët e Real Madridit, ku Cristiano Ronaldo është golashënuesi më i mirë në histori të klubit me 450 gola në 438 paraqitje, do të ishte pa dyshim shumë emocionues për tifozët.
Sipas gazetës spanjolle AS, për momentin Ronaldo Jr. ka marrë pjesë vetëm në dy seanca stërvitore me akademinë e Real Madridit, me më shumë të tilla që priten në të ardhmen, pasi ai ka lënë një përshtypje “perfekte” në provën e parë.
Megjithatë, Real Madrid nuk është klubi i vetëm që po e ndjek talentin e ri, pasi disa klube të tjera të mëdha evropiane po e monitorojnë gjithashtu progresin e tij./Telegrafi/