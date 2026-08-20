Ronaldinho i kthehet futbollit në moshën 46-vjeçare, nënshkruan me ekipin italian
Ronaldinho ka mbërritur në Itali dhe do të marrë pjesë në një numër ngjarjesh promovuese me skuadrën e Serie C, Ravenna, për të cilën legjenda braziliane ka nënshkruar kontratë në moshën 46-vjeçare.
Më herët këtë verë, u konfirmua se ish-fituesi i Topit të Artë, Ronaldinho, ka nënshkruar për ekipin e Serie C, Ravenna, në moshën 46-vjeçare.
Ish-ylli i Barcelonës, PSG-së dhe Milanit ka marrë pjesë në kampin stërvitor parasezonal të klubit, por do të jetë i pranishëm për prezantimin zyrtar të ekipit përpara sezonit 2026/27 të premten (21 gusht).
Ronaldinho has landed in Italy ahead of his presentation as a new signing for third-tier Ravenna 11 years after his retirement.
The former Ballon d’Or winner is part of Ravenna’s ownership group led by Ignazio Cipriani, part of the luxury hotel dynasty.
Ronaldinho’s last…
— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 20, 2026
Pronari i Ravennës, Ignazio Cipriani, ka këmbëngulur se Ronaldinho nuk është sjellë në klub për arsye promovuese dhe komerciale, por se pritet të luajë në të paktën një ndeshje në ligën e tretë italiane.
"Ai do të jetë atje për prezantimin e ekipit më 21 gusht", konfirmoi Cipriani në një intervistë me La Gazzetta dello Sport në qershor.
"Ai nuk do të vijë në kampin stërvitor, por patjetër do të marrë pjesë në të paktën një ndeshje lige, ndoshta edhe në disa të tjera, do ta shohim. Ende nuk e dimë se kur do të dalë në fushë në ligë, do të varet nga disa gjëra. Patjetër që do të jetë një ndeshje në shtëpi".
Ronaldinho dhe Cipriani
"Qëllimi i tij është të shënojë golin e tij të fundit me fanellën e Ravennës”, përfundoi pronari i Ravennas.
Ndryshe, Ronaldinho është parë sot (e enjte) duke zbritur nga avioni i tij në Itali dhe pritet të takohet me kolegët e tij në Ravenna të premten. /Telegrafi/
🟡🔴 A Ravenna inizia il Ronaldinho Day: il brasiliano è appena atterrato all’aeroporto di Forlì pic.twitter.com/7TEUtZdCkb
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 20, 2026