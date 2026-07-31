Romeo Beckham rikthen stilin e viteve 2000 të Davidit me flokë biondë dhe ekspozon muskujt gjatë pushimeve familjare në Ibiza
Romeo Beckham ka tërhequr vëmendjen gjatë pushimeve familjare në Ibiza, ku modeli 23-vjeçar shfaqi fizikun e tij të tonifikuar gjatë një xhiroje me motor uji në Mesdhe.
I biri i David dhe Victoria Beckham është shfaqur me flokë bionde të zbardhura, një pamje që kujton shumë stilin e babait të tij në vitet 2000, kur David Beckham ishte një nga futbollistët më të famshëm në botë dhe njihej edhe për ndryshimet e tij ikonike në pamje.
Romeo u fotografua i vetëm në det, duke treguar krahët e formuar me një jelek shpëtimi dhe pantallona të shkurtra noti ngjyrë jeshile të ndezur, shkruan DailyMail.
Ndërkohë, më herët gjatë javës ai ishte shoqëruar nga e dashura e tij Kim Turnbull, e cila gjithashtu shijoi aktivitetet me familjen Beckham gjatë pushimeve në Formentera.
Familja Beckham po udhëton në Ishujt Balearik me jahtin e tyre luksoz “Seven”, një mjet lundrues me vlerë rreth 16 milionë paund, i blerë nga David dhe Victoria në vitin 2022.
Jahti 130 metra i gjatë përfshin kabina luksoze, vaskë me hidromasazh, garazh për pajisje ujore dhe hapësira argëtimi për familjen.
Ndërkohë, Romeo ka qenë në qendër të vëmendjes edhe për marrëdhënien e tij me Kim Turnbull, me të cilën ka ndarë disa momente nga udhëtimet e tyre.
Paraqitja e tij e fundit ka bërë që fansat të krahasojnë stilin e tij me atë të babait të tij në periudhën kur David Beckham ishte një ikonë globale e modës dhe futbollit. /Telegrafi/