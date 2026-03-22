Roma merr fitore të rëndësishme ndaj Lecce
Në ndeshjen e javës së 30-të të Serie A, AS Roma arriti një fitore të vlefshme kundër Lecce me rezultat 1-0, duke marrë tre pikë që i ndihmojnë të qëndrojnë në garë për vendin e katërt dhe pjesëmarrjen në garat evropiane sezonin e ardhshëm.
Ndeshja nisi me intensitet të lartë, ku të dyja skuadrat kërkonin golin e avantazhit.
Roma pati një situatë të pasaktë në minutën e 24-të, kur Niccolo Pisilli shënoi një gol që u anulua për pozicion jashtë loje. Lecce reagoi me disa aksione, por nuk arriti të gjejë rrugën për tek portieri Rui Patricio.
Në pjesën e dytë, Roma mori kontrollin e lojës dhe shënoi golin vendimtar në minutën e 57-të.
Robinio Vaz goditi me kokë një pasim të lartë dhe e dërgoi topin me precizion brenda shtyllave të portës së Lecce, duke vendosur rezultatin 1-0.
AS Roma mbylli ndeshjen me fitore 1-0, duke siguruar tre pikët e rëndësishme për objektivat e klubit në garat evropiane. Me 54 pikë në tabelë, Roma mbetet në luftë për vendin e katërt.
Ylber Ramadani luajti 85 minuta te Lecce, ndërsa Medon Berisha mbetet jashtë. /Telegrafi/