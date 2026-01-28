Rokas: Unifikimi i vendit është i nevojshëm për të tejkaluar pengesat për hyrjen në BE
Dera e Bashkimit Evropian është e hapur plotësisht. Ekziston mbështetje e plotë që Maqedonia e Veriut të anëtarësohet në BE dhe besoj se në këtë moment është e nevojshme që vendi të bashkohet, Qeveria, opozita, Kuvendi, shoqëria civile, bizneset dhe të rinjtë të jenë pragmatikë në përshpejtimin e reformave, tha sot ambasadori i BE-së në vend, Michalis Rokas.
Në promovimin e dy punimeve kërkimore, "Analiza e Opinionit Publik mbi Anëtarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian (2014 - 2025)" dhe "Pasiguri të Reja Globale, Detyrimet e Vjetra Evropiane: Opinioni Publik mbi Anëtarësimin në BE në vitin 2025" në Kuvend, ai shprehu bindjen e tij se megjithëse anketa tregoi se qytetarët besojnë se faktori i jashtëm është një pengesë për hyrjen në Bashkim, nëse ndodh bashkimi i brendshëm, pengesat e tjera do të kapërcehen.
"Ju garantoj se nëse kjo ndodh, pavarësisht se çfarë mendojnë qytetarët se ka probleme, pengesat për anëtarësim do të kapërcehen. Jo vetëm që duhet të veprojmë menjëherë dhe nuk është vetëm një mundësi që duhet shfrytëzuar, por edhe koha. Nuk mund ta krahasojmë këtë vit dhe vitin e kaluar me situatat pesë, gjashtë ose katër vjet më parë", tha Rokas, duke theksuar se tani është çështje se si të ndërtojmë partneritet, besim dhe kujt t'i besojmë.
Ai shprehu kënaqësi që, sipas analizës, BE është partneri më i besuar.
"Shpresoj që me përpjekjen që do të investojmë së bashku këtë vit, do të kemi rezultate edhe më të mira vitin e ardhshëm, jo vetëm në anketë, por edhe nga një aspekt pragmatik për sa i përket lëvizjes së vendit drejt BE-së", tha Rokas.
Duke krahasuar anketën me atë të vitit të kaluar, ai theksoi se rezultatet ofrojnë një nxitje të madhe, domethënë, përqindja e popullsisë që është "pro" anëtarësimit në BE është rritur me 10 përqind, nga 61 në 71 përqind./Telegrafi/