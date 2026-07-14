Rokas: Shpresoj në një zgjidhje që së shpejti do t'i hapë derën Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian
Ambasadori i BE-së, Michalis Rokas, deklaroi sot se po bëhet shumë punë, e cila nuk është e dukshme, por ka një qëllim, zhbllokimin e integrimit evropian.
Rokas tha shkurt se shpreson për një zgjidhje që së shpejti do t'i hapë derën Maqedonisë drejt Bashkimit Evropian.
"Shpresoj vërtet që gjërat të ecin përpara. Mendoj se shumë punë po bëhet tashmë pas radarit, kjo nuk shihet, e gjitha me qëllim që gjërat të përfundojnë. Shpresoj që së shpejti të gjendet një zgjidhje, që do të hapë rrugën për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian", tha Rokas.
Ndërkohë, ekspertët këto ditë po i propozojnë publikut idenë e të ashtuquajturave garanci të brendshme ose miratimin e një ligji për mbrojtjen e identitetit, i cili do të shërbente si mburojë ligjore kundër çdo presioni.
Në një analizë prej 6 pikash, Dragan Tilev, një ekspert i BE-së, i propozoi opinionit hapa specifikë ose të ashtuquajtur argumentim ligjor, i cili sipas tij bazohet në vlerat evropiane nga neni 2 i Marrëveshjes së BE-së, mbrojtjen e identitetit kombëtar, parimin e bashkëpunimit besnik dhe kushtet për anëtarësim nga neni 49 i Marrëveshjes me të BE-në./Telegrafi/