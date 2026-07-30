LSDM: Në vend që të përgjigjej, Mickoski e shpërbleu Fetain me një pozicion të ri
Ndërsa punëtorët në vend kanë pagat më të ulëta në Evropë, qeveria e Mickoskit refuzon të rrisë pagën minimale në 600 euro, Arben Fetai, i cili nuk erdhi në punë, u shpërblye me një pozicion të ri, akuzojnë sot nga LSDM.
"Qytetarët e paguan Fetain shtrenjtë ndërsa ai nuk bëri asgjë dhe postoi foto të vetes duke u argëtuar në Tajlandë.
Dhe tani, në vend të përgjegjësisë për keqpërdorimin e parave të qytetarëve, Mickoski e shpërblen Fetain me një pozicion të ri, një përfaqësues special në BE, me privilegje të reja, të paguara nga qytetarët.
Çfarë bëri Fetai për të merituar këtë çmim nga Mickoski? Apo ka një marrëveshje të re koalicioni?
Kjo është fytyra e vërtetë e Mickoskit, goja e tij është plot me thirrje për përgjegjësi dhe zyrtarët e tij bëjnë çfarë të duan.
Mosveprimi dhe marrëveshjet janë pika referuese për Mickoskin", thonë nga LSDM./Telegrafi/