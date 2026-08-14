Zhernovski: Mucunski po e mohon veten, Qeveria nuk ka rezultate në procesin eurointegrues
Anëtari i Bordit Ekzekutiv të LSDM-së, Andrej Zhernovski, akuzoi Ministrin e Jashtëm dhe zv. kryeministrin, Timço Mucunski për dhënien e deklaratave kontradiktore në lidhje me bisedimet e supozuara për zhbllokimin e rrugës evropiane të Maqedonisë së Veriut.
Zhernovski theksoi në një konferencë për shtyp se më 3 gusht, disa media publikuan deklarata nga Mucunski se bisedimet po zhvilloheshin "nën radar" për të zhbllokuar integrimin evropian, ndërsa dhjetë ditë më vonë, sipas tij, ministri i mohoi pretendime të tilla dhe akuzoi opozitën për përhapjen e gënjeshtrave.
"Nuk bëhet fjalë për ndonjë heshtje, nuk bëhet fjalë për ndonjë mohim, sigurisht, për sa i përket Mucunskit, ai thjesht u kap në gënjeshtër", tha Zhernovski.
Ai vlerësoi se një paraqitje e tillë është pjesë e një strategjie më të gjerë politike të OBRM-PDUKM-së në pushtet dhe akuzoi Qeverinë se po merret me sulme ndaj opozitës dhe kritikëve në vend të rezultateve.
Sipas Zhernovskit, Mucunski tani po përfshihet edhe në çështjet e brendshme politike, pasi më parë, siç tha ai, është marrë me situatën në Komunën e Aerodromit dhe Ministrinë e Punëve të Jashtme. Ai e akuzoi atë edhe për kërcënime ndaj opozitës dhe qytetarëve që paralajmërojnë për probleme të caktuara.
Në këtë kontekst, Zhernovski përmendi edhe reagimin e LSDM-së në lidhje me situatën me ujin e pijshëm në Gostivar, si dhe vonesën në reagimet në lidhje me ethet e Nilit Perëndimor. Ai vlerësoi se qeveria, në vend që të japë përgjigje dhe informacione, po kërcënon me pasoja për ata që e kritikojnë./Telegragfi/