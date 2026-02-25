Rokas: Nuk komentojmë raste gjyqësore, procesi i anëtarësimit në BE është i definuar në marrëveshje
“Procesi i anëtarësimit në BE është definuar në marrëveshjet e Bashkimit Evropian. Në fakt, nuk ka asgjë në ato marrëveshje që do të parashikonte se vitin e dytë do të ishte në gjendje të parashikonte që çdo vend i suksesshëm, i cili plotëson kushtet për anëtarësim në BE, të mos ketë, për shembull, të drejtën e votës ose, megjithatë, të mos ketë të drejtën e vetos. Nëse një gjë e tillë do të ndryshonte, sigurisht, kjo do të parashikonte një ndryshim në marrëveshjet ekzistuese të BE-së, të cilat, nga ana tjetër, për të ndryshuar ato marrëveshje, do të thotë harmonizim i të gjithë anëtarëve të BE-së. Për momentin, ekziston debat politik në BE dhe në rajon këtu në lidhje me përpjekjet e Bashkimit Evropian, se si, në një rast të tillë, do të trajtonte, nëse ka, 4-5-6 vende kandidate të suksesshme dhe çfarë do të thotë pranimi i tyre në BE".
"Në të njëjtën kohë, Bashkimi Evropian po përpiqet të ofrojë përgjigje urgjente për sfidat ekzistuese globale. Ashtu që, ekziston debat brenda Bashkimit Evropian në të gjitha fushat. Megjithatë, për momentin, marrëveshjet e BE-së janë ashtu siç janë dhe mbeten. Tani prioritet i madh dhe kryesor për vendin tuaj është të vazhdojë zbatimin e reformave, që, në fakt, është një rrugë e qartë për zbatimin e reformave për Republikën e Maqedonisë së Veriut”, tha Rokas, duke iu përgjigjur pyetjes së gazetarit në lidhje me mundësinë për realizimin e deklaratave të kryeministrit Mickoski se është e mundur që Ballkani Perëndimor dhe Ukraina të hyjnë në Bashkimin Evropian si një lloj kombinimi, pa të drejtë vote.
Në pyetjen për ta komentuar rastin me ish-zëvendëskryeministrin Artan Grubi, euroambasadori Rokas tha se në parim BE-ja nuk përzihet në vendimet gjyqësore. Por, shtoi se me zgjuarsi ndiqen ndryshimet në Kodin penal dhe paralajmërimi i rreth 30-të ligjeve të reja, që pastaj do të vëzhgohen.
“Bashkimi Evropian nuk komenton kurrë për raste të tilla, të cilat lidhen me zbatimin e vetë legjislacionit. Por, qëndrimi ynë është gjithmonë që të gjithë duhet të jenë të barabartë para ligjit, para së drejtës. Sundimi i ligjit duhet të zbatohet në mënyrë të barabartë dhe nuk duhet të ketë politizim apo ndërhyrje në zbatimin e ligjit, as në raste individuale, e as në të gjitha rastet tjera. Sa i përket sundimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit, tashmë mund të shohim se shumë aktivitete po zbatohen aktualisht. Kemi informacion se Ministria e Drejtësisë për momentin po punon për hartimin e rreth 30 ligjeve dhe, natyrisht, shpresojmë që çështjet kryesore që lidhen me Kodin penal të mund të zbatohen së shpejti në mënyrë që të përmirësohet lufta kundër korrupsionit. Ne jemi jemi në pritje për një Kod gjithëpërfshirës dhe të mirë penal dhe jam i inkurajuar nga puna e përshpejtuar që po bëhet për hartimin e këtyre ligjeve. Do të shohim se si do të shkojë e gjithë kjo dhe, kuptohet, do të vëzhgojmë zbatimin e ligjeve”, tha euroambasadori Rokas.