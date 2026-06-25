Rojtari i sigurisë shkakton kaos në ndeshjen Skoci-Brazil me djalin e Neymarit - e ngatërroi me personin që kishte hyrë në fushë
Kthimi i shumëpritur i Neymarit për Kombëtaren e Brazilit përfundoi me një moment të papritur drame kur stafi i sigurisë gati sa nuk bllokoi një person të ri që kishte hyrë në fushë dhe që nuk ia doli të arrinte yllin emocional.
Sulmuesi, i cili bëri paraqitjen e tij të parë me Brazilin pas pothuajse tre vitesh gjatë fitores 3-0 ndaj Skocisë në Kupën e Botës, ishte dukshëm i tronditur pas vërshëllimës së fundit.
Ndërsa po shkonte drejt familjes së tij, një fëmijë papritmas vrapoi në fushë, duke shkaktuar një reagim të shpejtë nga sigurimi.
Për disa sekonda të tensionuara, zyrtarët ndërhynë, nga frika se i riu kishte shkelur perimetrin.
Por, situata mori një kthesë të ‘trishtueshme’ kur u bë e qartë se djaloshi i ri ishte djali i Neymarit, Davi Lucca.
Me Neymarin dhe të afërmit që e ftonin të dilte përpara, sigurimi u tërhoq mënjanë dhe dyshja ndau një përqafim emocional.
Ribashkimi prekës kulmoi një rikthim të paharrueshëm pas vitesh të tëra problemesh me lëndime dhe rehabilitimi. /Telegrafi/
The moment Neymar Jr.’s son tried to get to his father, but security stopped him. 😭😅
Neymar had to step in himself. ❤️ pic.twitter.com/eoJiIighaj
— MC (@CrewsMat10) June 25, 2026