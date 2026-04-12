Rogerti-Selinit: Me zor po pret që ti dhe Miri të bëni diçka jashtë që s’e bëni dot këtu brenda
Ka mbetur vetëm një javë nga finalja e madhe dhe tensionet në shtëpi janë rritur ndjeshëm, ku debatet mes banorëve po bëhen gjithnjë e më të forta.
Në një përplasje të re, Rogerti dhe Selin janë përfshirë në një diskutim të ashpër, ku nuk kanë munguar akuzat dhe tonet e larta.
Debati ka nisur pasi Rogerti ka sjellë sërish në vëmendje situata të mëparshme me Miri dhe Selin, duke i drejtuar asaj komente që kanë nxitur reagim të menjëhershëm.
Selin ka reaguar ashpër ndaj tij, duke e sfiduar që të flasë hapur dhe duke e quajtur frikacak.
Selin: Çka the? Thuaje, thuaje tamam, o frikacak.
Rogerti: Mund të bini në dashuri.
Selin: O burracak, o burracak burrë, që ke dashur të bësh lojë me vajza.
Rogerti: Kështu mendoj unë, ky e ka mbajtur derën hapur edhe me zor prisni të bëni diçka jashtë që këtu nuk bëhet.
Selin: Me dëgjo, nuk ta mban, pusho, ta them një gjë. E para njëherë, je i frikësuar se në jetën tënde, as fermat që i ke afër nuk janë aq të forta sa jam unë përballë, e dyta; mos harro që këtu brenda përballë vajzave ke bërë një lojë aq të shpifur, sa që ke bërë thirrje te burrat e familjeve të vajzave atje jashtë, se e ke ditur se loja jote e degjeneruar. /Telegrafi/