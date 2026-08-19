Rodri “pushton” Barcelonën, bëhet i dyti më i paguari në skuadër
Sipas të përditshmes spanjolle El Pais, Rodri është bërë lojtari i dytë më i paguar në skuadrën e parë të Barcelonës, pas përfundimit zyrtar të transferimit të tij nga Manchester City.
Mesfushori 30-vjeçar ka përfunduar me sukses testet mjekësore, ka nënshkruar kontratën dhe menjëherë është integruar në stërvitjet e ekipit.
Madje, ai është vënë në dispozicion të trajnerit Hansi Flick për një paraqitje të mundshme ceremoniale në ndeshjen e trofeut Joan Gamper ndaj Al Ahlyt.
Rodri renditet pas vetëm talentit të ri, Lamine Yamal, në hierarkinë e pagave të Barcelonës, duke tejkaluar kështu edhe të ardhurat e kapitenëve aktualë të skuadrës.
Sipas raportimeve gjatë verës, kontrata e spanjollit kap vlerën e rreth 15 milionë eurove neto në vit, ose afërsisht 30 milionë euro bruto para taksave.
Kjo pagë pasqyron statusin e tij si fitues i “Topit të Artë” dhe kapiten i Spanjës që ka triumfuar në Kupën e Botës.
Cilësitë e Rodrit dhe përshtatja e tij taktike me filozofinë e Hansi Flickut nuk vihen në dyshim, megjithatë transferimi përfaqëson edhe një investim të konsiderueshëm financiar për Barcelonën, veçanërisht për shkak të problemeve fizike që mesfushori ka përjetuar gjatë dy sezoneve të fundit.
Për këtë arsye, një nga objektivat kryesorë të stafit mjekësor dhe atij teknik të klubit do të jetë mbajtja e Rodrit në gjendje optimale fizike dhe sigurimi i disponueshmërisë së tij për ndeshjet më të rëndësishme të sezonit.
Barcelona ka bërë një investim të madh për të siguruar shërbimet e një prej mesfushorëve më të kompletuar në botë, ndërsa tani mbetet për t’u parë nëse Rodri do të arrijë të justifikojë këtë status edhe në fushë. /Telegrafi/