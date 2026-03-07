Roboti Unitree G1 ka mësuar aftësi të reja për lëvizje më të mirë
Robotët humanoidë po afrohen gjithnjë e më shumë me aftësitë njerëzore. Unitree G1, një robot i zhvilluar nga studiuesit e Amazon Frontier AI & Robotics dhe Universiteti i Kalifornisë, Berkeley, ka mësuar aftësi të reja që i mundësojnë të lëvizë më shpejt dhe më saktë, duke kapërcyer pengesa si një atlet.
Ky progres është arritur falë një sistemi të quajtur Perceptive Humanoid Parkour (PHP), i cili kombinon perceptimin vizual me planifikimin dinamik të lëvizjeve.
Robotit i mësohen teknika komplekse të lëvizjes duke u bazuar në videot e njerëzve dhe ai vendos vetë se si të ecë, të ngjitet ose të kalojë pengesa në kohë reale.
Ekspertët theksojnë se kjo teknologji mund të revolucionarizojë përdorimin e robotëve humanoidë në mjedise komplekse, duke përfshirë kërkim-shpëtimin, shërbime industriale dhe navigimin në hapësira të vështira.
“Unitree G1 tashmë nuk është thjesht një robot që ndjek udhëzime; ai mund të marrë vendime dhe të lëvizë në mënyrë të pavarur, pothuajse si njeriu”, shpjegojnë studiuesit.
Ky zhvillim tregon një hap tjetër drejt robotëve që nuk janë thjesht makina statike, por partnerë aktivë në mjedisin njerëzor dhe sfidat e tij dinamike. /Telegrafi/