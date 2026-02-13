Rinovohet Palestra e Sportit “Bashkim Selishta”, investim 2.7 milionë euro nga MKRS dhe Komuna e Gjilanit
Në Gjilan po vazhdojnë punimet për rinovimin e plotë të Palestrës së Sportit “Bashkim Selishta”, projekt që pritet të krijojë kushte moderne dhe funksionale për zhvillimin e aktiviteteve sportive.
Kryetari i Komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, ka bërë të ditur se investimi kap vlerën prej 2.7 milionë euro dhe po realizohet përmes bashkëfinancimit ndërmjet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Komunës së Gjilanit.
“Ky projekt do të krijojë kushte moderne dhe funksionale për të rejat dhe të rinjtë e komunës tonë, duke u ofruar hapësira të përshtatshme për aktivitet sportiv, gara dhe zhvillimin e potencialit të tyre” ka deklaruar Hyseni.
Ai ka theksuar se investimet në sport mbeten ndër prioritetet kryesore të komunës edhe gjatë këtij mandati, duke shtuar se infrastruktura sportive është e rëndësishme për zhvillimin e rinisë dhe promovimin e aktiviteteve rekreative dhe profesionale. /Telegrafi/