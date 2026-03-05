Rinis me tensione seanca në Shqipëri, Balliu përplaset fizikisht me Taulant Ballën
Seanca plenare ka rinisur me tensione të ashpra, kjo pas deklaratës së Taulant Ballës, i cili më pas deklaroi se numri 0900 që u tha nga ai u keqinterpretua nga demokratët.
Demokratët më pas, përkatësisht në fillim Klevis Balliu, ka sulmuar fizikisht Taulant Ballën, e më pas u përfshi edhe Gazment Bardhi e demokratët e tjerë.
Balla i kërkoi falje deputetes Albana Vokshi, nëse ajo është ndjerë e fyer, teksa shtoi se ai numër i përket BE-së.
“Kjo situatë nuk ka të bëjë fare, nuk ka lidhje me fyerje. Ka të bëjë me një numër telefonik që përdoret për të marrë informacion në Bashkimin Europian. Sa i përket keqinformimit nëse kolegia Vokshi ndjehet e fyer i kërkoj ndjësë, por isha duke folur për reformën në BE. Ja ku e keni numrin me 0900. Ti nuk njeh as din as iman, as familje, sigurisht unë edhe për dëmtimin. Kërkoj ndërprerjen e seancës deri në qetësimin e situatës”, tha Balla, ndërsa opozita po fliste me tone të ashpra rreth tij.
- YouTube youtu.be