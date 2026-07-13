Rihanna surprizon fansat, ngjitet në skenë me Jay-Z në koncertin në Yankee Stadium
Rihanna bëri një paraqitje surprizë gjatë natës së fundit të serisë së koncerteve të Jay-Z në Yankee Stadium të New York-ut, duke elektrizuar mijëra fansa të pranishëm.
Këngëtarja iu bashkua Jay-Z në skenë, ku interpretoi hitet "B*tch Better Have My Money" dhe "Run This Town", një nga bashkëpunimet më të njohura mes tyre.
Performanca u prit me entuziazëm të madh nga publiku, ndërsa videot nga momenti u përhapën me shpejtësi në rrjetet sociale, shkruan DailyMail.
Rihanna performing “Bitch Better Have My Money” 😭😭😭 pic.twitter.com/BitWwfzw8h
— 𝖌𝖆𝖇 (@gabgonebad) July 13, 2026
Paraqitja e Rihannës shënoi një nga performancat e saj të rralla live në vitet e fundit dhe ishte një nga surprizat e natës përmbyllëse të koncertit të titulluar "Extra Innings".
Seria e tre koncerteve u organizua në kuadër të 30-vjetorit të albumit debutues të Jay-Z, "Reasonable Doubt".
Gjatë netëve të mëparshme, në skenë u ngjitën edhe emra të njohur si Beyoncé, Blue Ivy Carter, Eminem, Pharrell Williams, Nas dhe Alicia Keys.
Rihanna dhe Jay-Z kanë një histori të gjatë bashkëpunimi që prej fillimeve të karrierës së këngëtares.
Ishte pikërisht Jay-Z ai që luajti një rol të rëndësishëm në promovimin e saj në industrinë muzikore, ndërsa dy artistët kanë sjellë ndër vite disa prej hiteve më të suksesshme të muzikës ndërkombëtare. /Telegrafi/
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