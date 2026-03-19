Rihanna nuk lë asgjë në dorë të rastësisë pas sulmit në shtëpi: Gjashtë roje sigurie e ndoqën nga pas në New York
Rihanna dhe partneri i saj ASAP Rocky u filmuan gjatë një daljeje në New York dhe duket se këngëtarja nuk po lë asgjë në dorë të rastësisë pas të shtënave në shtëpinë e saj, të cilat u ndoqën nga forca të rrepta sigurie.
Çifti u filmua duke dalë nga një ndërtesë në Manhattan, i ndjekur nga një grup prej gjashtë rojesh sigurie që i rrethuan nga të gjitha anët. Dëshmitarët thonë se çifti lëvizi shpejt ndërsa doli drejt një makine aty pranë.
Kjo është hera e parë që ata janë parë së bashku që nga incidenti i së dielës së kaluar. Rihanna, ASAP dhe fëmijët e tyre ishin brenda një shtëpie në Los Angeles kur një grua hapi zjarr drejt saj, duke qëlluar disa herë.
Oficerët arrestuan Ivanna Lisette Ortiz për sulmin në shtëpinë e këngëtares, e cila përballet me një numër akuzash, duke përfshirë një akuzë për tentativë vrasjeje, nëntë akuza për sulm me armë zjarri, dy akuza për të shtëna në një ndërtesë të banuar dhe një akuzë për të shtëna në një automjet. Lirimi me kusht i saj është caktuar në një shumë marramendëse prej 10,225,000 dollarësh.
Incidenti në Beverly Hills u kap në audion e 911, e cila tregoi skenën e tmerrshme të të shtënave të së dielës në shtëpinë e Rihannës.
Në një regjistrim të siguruar nga Daily Mail, dispeçerët dëgjohen duke u shqetësuar se në drejtim të shtëpisë ishin qëlluar 10 plumba. Sipas policisë, Rihanna ishte në shtëpinë e saj në kohën e të shtënave.
Ortiz është arrestuar më parë për dhunë në familje, drejtim të pakujdesshëm të automjeteve dhe shkelje të lirimit para gjyqit në Florida. /Telegrafi/