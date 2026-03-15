Rifillojnë punimet në rrugën “Qamil Hoxha” pas bllokimit njëvjeçar
Pas më shumë se një viti ndërprerjeje, punimet në rrugën “Qamil Hoxha” në Prishtinë kanë rifilluar.
Sipas autoriteteve komunale, bllokimi ishte shkaktuar nga vonesa nga qeveria qendrore, por tani punimet kanë rifilluar normalisht.
Gjatë inspektimeve të fundit është bërë e ditur se nuk janë gjetur mbetje arkeologjike që të pengojnë punimet.
"Pas më shumë se një viti, që qeveria qendrore kishte bllokuar punimet në rrugën “Qamil Hoxha”, i kemi vazhduar punimet.Nuk paska mbetje arkeologjike. Vazhdojmë", thuhet në njoftimin e komunës.
Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se punimet do të vazhdojnë pa ndërprerje, me qëllim përfundimin e projektit sa më shpejt. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate