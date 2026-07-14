Revolver dhe mango, kryeministri hungarez tregon dhuratat që i mori nga Turqia dhe Pakistani
Kryeministri hungarez Peter Magyar iu referua revolverit të personalizuar Magnum që mori nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në samitin e NATO-s në Ankara, pasi tregoi se kryeministri i Pakistanit i dërgoi 90 mango.
Në një postim në rrjetet sociale, Magyar vuri re një surprizë të këndshme që e priste në zyrën e tij në fund të një dite historike, duke shpjeguar se mangot ishin një dhuratë nga kryeministri i Pakistanit. Ai shtoi se vetëm disa nga frutat kishin mbetur brenda një ore, transmeton Telegrafi.
"Jo të gjithë japin një revolver si dhuratë", shkroi Magyar, duke iu referuar pistoletës së gdhendur me porosi që Erdogan u dhuroi udhëheqësve të NATO-s.
Not everyone gives a revolver as a gift.
At the end of a historic day, a pleasant surprise was waiting for me in my office. We received 90 mangoes as a gift from the Prime Minister of Pakistan.
Within an hour, only a few were left.
Thank you! https://t.co/jmZdWmn1RJ pic.twitter.com/UyAQ54mqXl
— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 13, 2026
Postimi i Magyar solli vëmendje të re te dhuratat diplomatike të paraqitura gjatë samitit të NATO-s, ku Erdogan u dha krerëve të zgjedhur të shteteve dhe qeverive revolverë Magnum të gdhendur me emrat e tyre.
Pas samitit, Magyar kishte ndarë se Erdogan i dha atij dhuratën e pazakontë: një revolver Magnum të personalizuar të plotë me municion.
"Dhuratë nga samiti i NATO-s nga presidenti Recep Tayyip Erdogan: një revolver Magnum i gdhendur me emrin tim, së bashku me plumba", vuri në dukje Magyar në atë kohë.
Dhuratat tërhoqën vëmendjen pasi revolverët funksionalë i shtynë disa vende të zbatojnë protokollet e sigurisë dhe importit.
An unusual gift from President @RTErdogan at the NATO Summit: a Magnum revolver with ammunition, engraved with my name… pic.twitter.com/Bni4asgPDl
— Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) July 9, 2026
Si rezultat, disa udhëheqës vendosën t'i linin armët në Turqi, ndërsa të tjerë ua dorëzuan njësive të sigurisë pas kthimit të tyre.
Meqenëse transporti ndërkombëtar i armëve të zjarrit funksional i nënshtrohet rregulloreve, thuhet se në vende të ndryshme janë zbatuar hapa shtesë sigurie.
Postimi i fundit i Magyar, pas marrjes së mangove nga Pakistani, i ka shtyrë përsëri dhuratat e samitit të NATO-s në diskutim publik. /Telegrafi/