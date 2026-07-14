ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Kryeministri hungarez Peter Magyar iu referua revolverit të personalizuar Magnum që mori nga presidenti turk Recep Tayyip Erdogan në samitin e NATO-s në Ankara, pasi tregoi se kryeministri i Pakistanit i dërgoi 90 mango.

Në një postim në rrjetet sociale, Magyar vuri re një surprizë të këndshme që e priste në zyrën e tij në fund të një dite historike, duke shpjeguar se mangot ishin një dhuratë nga kryeministri i Pakistanit. Ai shtoi se vetëm disa nga frutat kishin mbetur brenda një ore, transmeton Telegrafi.

"Jo të gjithë japin një revolver si dhuratë", shkroi Magyar, duke iu referuar pistoletës së gdhendur me porosi që Erdogan u dhuroi udhëheqësve të NATO-s.



Postimi i Magyar solli vëmendje të re te dhuratat diplomatike të paraqitura gjatë samitit të NATO-s, ku Erdogan u dha krerëve të zgjedhur të shteteve dhe qeverive revolverë Magnum të gdhendur me emrat e tyre.

Pas samitit, Magyar kishte ndarë se Erdogan i dha atij dhuratën e pazakontë: një revolver Magnum të personalizuar të plotë me municion.

"Dhuratë nga samiti i NATO-s nga presidenti Recep Tayyip Erdogan: një revolver Magnum i gdhendur me emrin tim, së bashku me plumba", vuri në dukje Magyar në atë kohë.

Dhuratat tërhoqën vëmendjen pasi revolverët funksionalë i shtynë disa vende të zbatojnë protokollet e sigurisë dhe importit.


Si rezultat, disa udhëheqës vendosën t'i linin armët në Turqi, ndërsa të tjerë ua dorëzuan njësive të sigurisë pas kthimit të tyre.

Meqenëse transporti ndërkombëtar i armëve të zjarrit funksional i nënshtrohet rregulloreve, thuhet se në vende të ndryshme janë zbatuar hapa shtesë sigurie.

Postimi i fundit i Magyar, pas marrjes së mangove nga Pakistani, i ka shtyrë përsëri dhuratat e samitit të NATO-s në diskutim publik. /Telegrafi/

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