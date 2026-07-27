Revolucion në futbollin anglez: Rregulli i ri i jep fund simulimit të lëndimeve të portierëve
Futbolli anglez po përgatitet të prezantojë rregulla të reja që synojnë të eliminojnë të ashtuquajturat “pauza taktike” dhe abuzimin me ndërhyrjet mjekësore nga portierët gjatë ndeshjeve.
Sipas udhëzimeve të reja, nëse gjyqtari lejon hyrjen e stafit mjekësor në fushë për të trajtuar portierin, trajneri i skuadrës do të ketë vetëm 10 sekonda kohë për të caktuar një lojtar nga fusha që duhet të largohet përkohësisht.
Lojtari i përzgjedhur do të qëndrojë jashtë fushës për një minutë, duke bërë që skuadra e tij të luajë me një futbollist më pak gjatë kohës që portieri merr ndihmën mjekësore.
🚨 𝗡𝗘𝗪: The goalkeeper injury “tactical timeout” rule is coming to English football.
If the referee allows medical staff onto the pitch to treat a goalkeeper, their coach will have 10 seconds to nominate an outfield player who must leave the pitch for one minute.
If no… pic.twitter.com/ecnh5S7dkz
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 27, 2026
Rregullorja e re parashikon gjithashtu ndëshkim për skuadrat që nuk bashkëpunojnë. Nëse trajneri nuk arrin të caktojë një lojtar brenda afatit prej 10 sekondash, atëherë kapiteni i ekipit do të largohet automatikisht për një minutë nga fusha.
Kjo masë vjen si reagim ndaj një praktike që është bërë gjithnjë e më e zakonshme në futbollin modern, ku disa portierë shtrihen në fushë pa pasur domosdoshmërisht një dëmtim serioz, veçanërisht në momentet kur kundërshtari është duke kërkuar të përshpejtojë lojën.
Në këto raste, pushimet mjekësore shpesh janë përdorur nga skuadrat si një mundësi për të fituar kohë, për t’u dhënë trajnerëve mundësi të komunikojnë me lojtarët dhe për të prishur ritmin e kundërshtarit.
Me këtë ndryshim, autoritetet e futbollit anglez synojnë të ruajnë vazhdimësinë e lojës dhe të reduktojnë simulimet apo përdorimin taktik të ndërprerjeve mjekësore. /Telegrafi/