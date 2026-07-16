Reuters: Irani u thotë Houthëve të mbyllin portën e Detit të Kuq nëse SHBA-të godasin rrjetin e energjisë
Irani i ka kërkuar lëvizjes Houthi të Jemenit të jetë gati për të mbyllur rrugën e naftës në Detin e Kuq nëse Shtetet e Bashkuara godasin infrastrukturën e energjisë iraniane, kanë thënë tri burime për Reuters të enjten, duke paraqitur një kërcënim të ri të fuqishëm për furnizimet globale me energji.
Ideja është diskutuar brenda udhëheqjes së Republikës Islamike dhe mesazhi u është përcjellë aleatëve Houthi të Iranit, thanë dy burime të larta iraniane dhe një burim rajonal i njohur me çështjen, duke folur në kushte anonimiteti, përcjell Telegrafi.
Burimet thanë se Houthët ishin informuar kohët e fundit për kërkesën e Teheranit, e cila nuk është raportuar më parë.
Ata nuk dhanë detaje të mëtejshme se si ishte përcjellë ose nëse ishte pas kërcënimit të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për të sulmuar infrastrukturën e energjisë iraniane të martën.
Ministria e jashtme e Iranit dhe një zëdhënës i grupit Houthi nuk ishin menjëherë të disponueshëm për t'iu përgjigjur kërkesës së Reuters.
Një burim pranë Houthi-ve tha se grupi kishte përfunduar përgatitjet për të sulmuar anijet duke vendosur raketa dhe dronë pranë ngushticës Bab el-Mandeb, portës për në Detin e Kuq, në malësitë e Jemenit me pamje nga Hodeida dhe Gjiri i Adenit dhe po priste urdhrin për të filluar.
Çdo kërcënim ndaj Detit të Kuq dhe portës së tij Bab el-Mandeb rrezikon të përkeqësojë shumë krizën globale të energjisë të shkaktuar nga mbyllja e Ngushticës së Hormuzit nga Irani dhe nënvizon rreziqet shpërthyese që rrjedhin nga një raund i ri lufte.
Me Ngushticën e Hormuzit tashmë të mbyllur, çdo sulm i Houthi-ve ndaj anijeve ose porteve në Detin e Kuq do të linte dy rrugët kryesore të eksportit të naftës në Lindjen e Mesme të ndërprera njëkohësisht, duke hapur një front të ri si në krizën e energjisë ashtu edhe në konfliktin më të gjerë të Iranit me Shtetet e Bashkuara.
Përfaqësuesit e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) të Iranit, të cilët janë tashmë në Jemen, do të kontrollojnë vendimin se kur do të mbyllet ngushtica Bab el-Mandeb, tha burimi pranë Houthëve.
Në një shenjë të përshkallëzimit të tensioneve në rajon, Houthët qëlluan me raketa drejt Arabisë Saudite pasi akuzuan mbretërinë për bombardimin e një aeroporti nën kontrollin e tyre të hënën, duke thyer një armëpushim katërvjeçar në konfliktin midis mbretërisë dhe grupit.
Torbjorn Solvedt, analisti kryesor i Lindjes së Mesme me kompaninë e inteligjencës së riskut Verisk Maplecroft, theksoi se përshkallëzimi midis Houthëve dhe Arabisë Saudite kishte ardhur në një kohë të keqe.
"Nëse luftimet intensifikohen dhe përhapen në infrastrukturën dhe transportin detar të eksportit të Detit të Kuq, kjo do të kërcënojë të vetmen rrugë alternative kryesore për eksportet e naftës nga rajoni", tha ai.
Dy burime rajonale pranë Riadit kanë bërë të ditur se mbretëria po i merrte shumë seriozisht kërcënimet nga Irani dhe Huthët, duke shtuar se Riadi ishte në dijeni se grupi jemenas tani po koordinohej ngushtë me Iranin mbi Detin e Kuq.
Konflikti filloi më 28 shkurt, kur Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara sulmuan Iranin, duke e detyruar Teheranin të mbyllte Ngushticën e Hormuzit, rrugën kryesore para luftës për rreth një të pestën e furnizimeve globale me energji.
Tensionet janë rritur që kur një armëpushim i brishtë i qershorit midis Teheranit dhe Uashingtonit u prish, duke ringjallur frikën e një lufte në shkallë të plotë dhe duke ndërprerë rrjedhat e energjisë përmes Ngushticës. /Telegrafi/