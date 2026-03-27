Reshjet e borës në Gjirokastër, borëpastrueset ndërhyjnë në rrugët kombëtare
Ditën e sotme zona e Gjirokastrës është përfshirë nga reshjet e dëborës të cilat janë rikthyer në këtë fillm pranvere.
Në disa rrugë kombëtare është ndërhyrë me mjete borëpastruese.
Aktualisht mjetet e rënda po punojnë për largimin e dëborës si dhe hedhjen e kripës në rrugët kombëtare Erind–Çajup, si dhe në Qafën e Skërficës (Kardhiq-Delvinë), raporton euronews.al
Punimet synojnë garantimin e qarkullimit të sigurt dhe normal për të gjithë përdoruesit e rrugës.
