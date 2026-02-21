Rënie dramatike e çmimit - Jaguar I‑Pace i përdorur tani mund të blihet lirë
Ky Jaguar I‑Pace, i cili në vitin 2019 kushtonte 82 mijë euro si i ri, tani është shumë më i lirë si veturë e përdorur.
Edhe pse ky model ka fituar më shumë se 90 çmime ndërkombëtare për dizajn dhe teknologji dhe ka marrë titullin “Automobili i Vitit”, çmimi i tij ka rënë shumë që atëherë.
Tani mund të gjesh një Jaguar I‑Pace të përdorur për më pak se një e katërta e çmimit origjinal të tij të ri.
Për shembull, modeli nga dhjetori 2018 fillimisht kushtonte 82450 euro, por mbi shtatë vjet më vonë vlera e tij është rreth 20 për qind e asaj origjinale – domethënë rreth 16845 euro sot.
- YouTube www.youtube.com
Vetura që përshkruhet kishte 144718 kilometra të kaluara, por gjendja e baterisë (SoH – gjendja e shëndetit të baterisë) është afërsisht 90 për qind, e cila është akoma mirë.
Edhe pse sot teknologjia e ngarkimit nuk është më e avancuar si disa vetura të reja elektrike, ky Jaguar I‑Pace ka mirë performancë me 400 kuaj/fuqi dhe 696 Nm, dhe mund të arrijë 0‑100 km/h në rreth 4.8 sekonda.
Në përgjithësi, ky është një shembull se si veturat elektrike luksoze humbasin vlerë shumë shpejt në tregun e makinave të përdorura, dhe pse tashmë mund të blihen shumë lirë, edhe me bateri në gjendje të mirë. /Telegrafi/