Rektori Hajrizi po merr pjesë në Konferencën Vjetore të EU4Dual 2026, në Heilbronn të Gjermanisë
Rektori i UBT-së, Prof. Dr. Edmond Hajrizi po merr pjesë në takimin e palëve të interesit dhe në Konferencën Vjetore të EU4Dual 2026, e cila po mbahet në Heilbronn të Gjermanisë.
EU4Dual është një aleancë evropiane universitare e përkushtuar në forcimin e arsimit të lartë dual, duke integruar ekselencën akademike me përvojën praktike në industri. Kjo iniciativë bashkon universitete dhe partnerë të industrisë nga e gjithë Evropa për të nxitur inovacionin, zhvillimin e aftësive dhe rritjen e qëndrueshme.
Rektori është riemëruar si anëtar i Këshillit për Bashkëpunim me Industrinë (Industry Cooperation Council – ICC) për mandatin e ardhshëm.
Në këtë rol, ai do të vazhdojë të kontribuojë në ndërtimin e urave të forta ndërmjet akademisë dhe industrisë, duke mbështetur zhvillimin e zgjidhjeve praktike dhe të orientuara drejt së ardhmes, në përputhje me nevojat shoqërore dhe ekonomike.
Ai shprehet i përkushtuar për të vazhduar bashkëpunimin me partnerët dhe kolegët, duke kontribuar në përpjekjet e përbashkëta për të formësuar të ardhmen e arsimit dual në Evropë.
Ekosistemi i UBT-së dhe koncepti i UBT Smart City janë shembuj konkretë se si mund dhe duhet të zhvillohet një bashkëpunim i tillë ndërmjet akademisë dhe industrisë.
Me përvojën e tij të gjerë si themelues, CEO, profesor universitar, sipërmarrës dhe ekspert në dizajnin e sistemeve dhe politikave, ekosistemet e inovacionit, sistemet inteligjente dhe inteligjencën artificiale, si dhe në menaxhimin e cilësisë dhe projekteve, ai është i angazhuar si anëtar i bordeve këshillimore dhe ekzekutive në shumë konsorciume globale, kompani dhe organizata në mbarë botën.
Gjatë vizitës, Rektori Hajrizi ka zhvilluar takime dhe diskutime të ndryshme për thellimin e bashkëpunimit me universitete evropiane nga Gjermania, Franca, Austria, Spanja, Malta, Kroacia, Hungaria dhe Finlanda, si dhe me përfaqësues të lartë nga industri të njohura globale.