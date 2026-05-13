CineStar Megaplex Prishtina përfshihet në listën e kinemave më të mira në botë
CineStar me krenari ju njofton se CineStar Megaplex Prishtina (Kosovë) është përfshirë në listën inauguruese “Boxoffice Blue Ribbon List” – një udhëzues prestigjioz global që vlerëson përsosmërinë në dizajnin modern të kinemave, teknologjinë dhe standardet operative në mbarë botën.
Kjo iniciativë u lançua nga publikimi i njohur Boxoffice Pro, media kryesore profesionale për industrinë e kinemave, me qëllim të nderimit të kinemave të reja dhe të rinovuara me cilësinë më të lartë, të realizuara që nga viti 2020. Edicioni i parë përfshin kinema nga 45 shtete, të cilat po vendosin standarde të reja për përvojën e shikimit të filmave.
Përfshirja e CineStar Megaplex Prishtina në këtë listë konfirmon investimin e vazhdueshëm të CineStar në teknologjinë më të avancuar, dizajn inovativ, cilësi shërbimi dhe angazhim të fortë me komunitetin.
I vendosur brenda Prishtina Mall, një prej qendrave tregtare më të mëdha në rajon, CineStar Megaplex Prishtina është kinemaja më e madhe dhe më moderne në Kosovë, me 15 salla me afër 2,000 ulëse. Kinemaja është e pajisur plotësisht me gjeneratën më të fundit të projektorëve Barco 4K RGB laser, ekraneve “wall-to-wall” Harkness dhe sistemeve premium të zërit, duke garantuar një përvojë të jashtëzakonshme vizuale dhe audio.
Një nga veçoritë kryesore të këtij megapleksi është gama e gjerë e formateve premium të kinemasë, të cilat i ofrojnë publikut një eksperiencë unike. Ndër to përfshihet 4DX, një përvojë multisensoriale me ulëse lëvizëse dhe efekte si era, uji dhe aromat; ScreenX, një format panoramik 270° që zgjeron imazhin përtej kufijve tradicionalë të ekranit; Gold Class, me salla luksoze që ofrojnë rehati dhe shërbim premium; si dhe eXtreme dhe Dolby Atmos, të cilat sjellin standardet më të larta audio-vizuale. Po ashtu, megapleksi përfshin edhe Gaming Auditorium, një hapësirë inovative që mund të shndërrohet në arenë e-sports dhe vend për gaming evente.
Përveç kësaj, kinemaja ofron edhe sallë për fëmijë, dhoma për festa ditëlindjesh, një dinosaur gjigant 17 metra, Cinema Bar si dhe programe të ndryshme eventesh dhe B2B, duke forcuar konceptin e “destination cinema” – një kinema si eksperiencë e plotë argëtimi.