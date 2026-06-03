Fluturoni direkt nga Prishtina në Dortmund me PrishtinaTicket
Udhëtimi drejt Gjermanisë tashmë është më i lehtë me linjën direkte Prishtinë–Dortmund nga PrishtinaTicket. Fluturimet realizohen çdo të mërkurë dhe të shtunë, duke ju ofruar orare të përshtatshme dhe rehati maksimale për çdo udhëtar.
Pa pritje të gjata dhe pa ndalesa të panevojshme, pasagjerët mund të shijojnë një eksperiencë të qetë dhe komode nga nisja deri në mbërritje. Në secilën biletë përfshihet check-in falas, zgjedhja e ulëses, bagazh dore si dhe valixhe deri në 20 kilogramë.
Kjo linjë është ideale për mërgimtarët, familjet që vizitojnë të afërmit apo për ata që udhëtojnë për angazhime pune. Përveç Dortmundit, PrishtinaTicket ofron edhe shumë destinacione të tjera evropiane, duke krijuar më shumë mundësi për udhëtime të sigurta dhe praktike.
Rezervoni biletën tuaj dhe udhëtoni drejt Dortmundit me çmime të favorshme çdo javë.
Si ta rezervoni biletën tuaj?
Biletat mund ti rezervoni online duke hapur faqen www.prishtinaticket.net, ku mund të caktoni kohën e saktë të udhëtimit tuaj me çmime ekonomike. Në çmim të biletës përfshihen FALAS rezervim i ulëses, check in, bagazh dore dhe bagazh deri në 20 kg.
Por, biletën tuaj mund ta rezervoni edhe duke kontaktuar shërbimin për klientë çdo ditë duke filluar nga ora 08:00 deri 23:00, në numrat e telefonit:
🇱🇺 +35220334188
🇩🇪 +49 7621 9165 313
🇨🇭 +41 61 510 06 86
🇽🇰 +383 49 200 286
🇸🇪 +46 470 580 944
🇸🇮 +386 47 774 141
Mënyra e pagesës së biletës tuaj përfundohet lehtësisht nëpërmjet: Mastercard, Visa, Klarna Sofortüberweisung, Apple Pay, Google Pay, Twint, PostFinance ose E Finance.
Të gjitha destinacionet:
• Basel – Prishtinë
• Zürich – Prishtinë
• Geneva – Prishtinë
• Stuttgart – Prishtinë
• München – Prishtinë
• Düsseldorf – Prishtinë
• Hannover – Prishtinë
• Münster Osnabrück – Prishtinë
• Nürnberg – Prishtinë
• Berlin Brandenburg – Prishtinë
• Memmingen – Prishtinë
• Hamburg – Prishtinë
• Dortmund – Prishtinë
• Köln – Prishtinë
• Ljubljana – Prishtinë
• Göteborg – Prishtinë
• Malmö – Prishtinë
• Luxemburg – Prishtinë
• • Helsinki – Prishtinë
• Salzburg – Prishtinë
• Bruksel – Prishtinë
• Oslo – Prishtinë
• Karslruhe/BadenBaden- Prishtinë
Kontaktet në Facebook dhe Instagram.
Udhëtoni sigurt me ne sepse Prishtina Ticket është anëtare e Swiss Travel Security, të gjithë pasagjerët janë të siguruar për rezervimet e tyre.