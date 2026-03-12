Rekord i pazakontë, maratonë e zhvilluar mbi 3 mijë metra nën tokë në Suedi
Një grup vrapuesish zhvilluan një ngjarje të çertifikuar në një thellësi mbi 3,000 metra nën tokë, duke u siguruar atyre një rekord botëror Guinness.
Maratona u zhvillua në Garpenberg të Suedisë dhe paraqiti 55 vrapues nga 18 vende.
Pista ishte 3,669 metra nën tokë.
Guinness vuri në dukje se thellësia është midis lartësisë së ujëvarës më të lartë në botë, Angel Falls, dhe malit më të lartë në Mbretërinë e Bashkuar të njohur si Ben Nevis.
Vrapuesit duhej të mbanin fenerë për të garuar në këtë garë, e cila përmbante 11 xhiro dhe mblodhi rreth 1 milion dollarë për bamirësi.
"Është vapë, ka lagështirë, ka pak pluhur, por jemi mirë", tha një nga konkurrentët për Guinness World Records.
Eventi ishte një sipërmarrje e përbashkët midis kompanive BecomingX, ICMM dhe Boliden. /Telegrafi/