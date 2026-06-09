Icelandair ka gjetur 'fotografen më të keqe në botë' - dhe po i paguan asaj 50,000 dollarë
Një grua me emrin Blanche Mortemard sapo i është thënë se është fotografja më e keqe në botë - nga 127,642 njerëz që u përpoqën shumë të ishin pikërisht kjo.
Për shumicën e konkurseve të fotografisë, horizontet e pashpjegueshme të turbullta, kornizat e çrregullta dhe gjurmët aksidentale të gishtërinjve janë arsye të menjëhershme për skualifikim.
Për Icelandair, këto janë të gjitha kriteret. Pasi nisi një kërkim global viral për "fotografin më të keq në botë" në fillim të këtij viti, linja ajrore kombëtare e Islandës më në fund ka kurorëzuar kampionen e saj - dhe jo, nuk është Brooklyn Beckham.
Blanche Mortemard nga Parisi mundi një numër të habitshëm prej 127,642 aplikantësh nga 178 vende për të siguruar titullin e lavdishëm të prapambetur, duke i impresionuar gjyqtarët "me mungesën e saj të admirueshme të aftësive dhe njohurive bazë të fotografisë".
Portofoli i saj fitues përfshinte një peizazh qyteti me borë të Oslos, në të cilin një gisht i madh i rremë zë afërsisht 20% të kuadrit, një fotografi të ekspozuar dobët dhe të turbullt të bërë në drejtim të përafërt të Statujës së Lirisë, dhe një imazh të një pulëbardhe në një shtyllë ndriçimi, duke ndarë në mënyrë të çuditshme kuadrin me atë që duket të jetë një vesh.
Mortemard po e merr titullin e saj të ri me qetësi: "Për vite me radhë, miqtë dhe familja kanë pyetur pse fotot e mia duken gjithmonë zhgënjyese. Jam e emocionuar që më në fund kam një përgjigje: Po stërvitesha për këtë rol. Ky projekt feston papërsosmërinë - ndoshta i vetmi konkurs fotografik që kam pasur ndonjëherë një shans për të fituar".
Premisa pas fushatës ishte e thjeshtë. Islanda është aq absurdisht fotozhenike, argumentoi Icelandair, saqë edhe dikush me një talent mbinatyror për të bërë fotografi të tmerrshme do të kishte vështirësi ta bënte atë të dukej keq.
Sipas Icelandair, reagimi ndaj fushatës ishte i jashtëzakonshëm.
"Jemi të emocionuar që më në fund gjetëm fotografin tonë të keq", tha Gísli S. Brynjólfsson, drejtoresha globale e marketingut për linjën ajrore. "Ky projekt ka bërë jehonë në të gjithë globin sepse njerëzit janë të lodhur nga përsosmëria e prodhuar. Ne e admiruam vërtet guximin e njerëzve për të përqafuar autenticitetin mbi falsifikimin - kjo me të vërtetë u vu re tek të gjithë aplikantët", thanë ndër tjera.
Si pjesë e rolit të saj të ri, Mortemard do të kalojë 10 ditë duke udhëtuar nëpër Islandë në një ekspeditë fotografike të projektuar për t'iu përgjigjur një pyetjeje: A mund të jetë një person vërtet i paaftë për të bërë një foto të mirë në një nga peizazhet më spektakolare të botës?
"Do ta dokumentoj Islandën me besimin e një fotografi profesionist dhe aftësitë e dikujt që definitivisht nuk është i tillë. Nëse Islanda mund të mbijetojë duke u fotografuar nga unë, ajo mund të mbijetojë çdo gjë", ka thënë Mortemard.
Për përpjekjet e saj, ajo do të marrë një tarifë të rregullt prej 50,000 dollarësh që mbulon kohën, shpenzimet dhe sigurisht, fotografitë e saj. Islanda është paralajmëruar. /Telegrafi/