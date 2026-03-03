Regjistrohet tërmet në rajonin e Tetovës
Një tërmet u regjistrua këtë mëngjes në pjesën veriperëndimore të Maqedonisë me magnitudë prej 2.2 ballë sipas shkallës Rihter.
Sipas informacioneve, tërmeti ndodhi në orën 05:21.
Epiqendra ishte e vendosur rreth nëntë kilometra në jugperëndim të Tetovës, në një thellësi prej pesë kilometrash.
Ky është një tërmet me intensitet të ulët, i cili zakonisht nuk shkakton dëme materiale, por mund të ndihet nga qytetarët në afërsi të epiqendrës.
Aktualisht nuk ka informacion në lidhje me pasojat e mundshme.
Top Lajme
Jobs
Real Estate