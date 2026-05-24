Ekipet e QMK-së shpëtuan një alpinist në malin e Korabit
Një alpinist i lënduar u shpëtua me sukses sot në malin Korab, pasi u mor një raport përmes Numrit të Emergjencës 112 se ai nuk ishte në gjendje të lëvizte për shkak të një dëmtimi, njoftoi Qendra e Menaxhimit me Kriza.
Siç raportoi QMK, menjëherë pas marrjes së raportit, Qendra Rajonale e Menaxhimit të Krizave e Tetovës filloi koordinimin me Departamentin Rajonal të Policisë së Tetovës, Stacionin e Policisë së Mavrovës dhe Parkun Kombëtar të Mavrovës, me qëllim ndërhyrjen e shpejtë në terren.
Rojtarët e Parkut Kombëtar arritën të gjenin alpinistin e lënduar, i cili ishte në gjendje të qëndrueshme. Më pas, filloi një operacion për zbritjen e tij të sigurt në fshatin Zhuzhnje.
Në fshat, alpinisti u mor nga ekipi i Shërbimit të Emergjencës Mjekësore nga Gostivari, pas së cilës ai u transportua për trajtim të mëtejshëm mjekësor.
QMK raporton se falë reagimit të shpejtë dhe koordinimit midis të gjitha shërbimeve kompetente, operacioni i shpëtimit përfundoi me sukses, dhe alpinisti i lënduar u evakuua në mënyrë të sigurt dhe në gjendje të qëndrueshme.