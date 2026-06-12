Fillon regjistrimi elektronik i nxënësve në shkollat e mesme
Ministria e Arsimit dhe Shkencës kujton se regjistrimi në shkollat e mesme publike për vitin shkollor 2026-2027 fillon sot. Regjistrimi, ashtu si vitet e kaluara, është elektronik dhe kryhet përmes portalit e-uslugi.mon.gov.mk, ku nxënësit hyjnë me llogaritë e tyre ekzistuese të përdoruesit në schools.mk.
Regjistrimi i parë i nxënësve në periudhën e regjistrimit të qershorit do të jetë nga 12 deri më 15 qershor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla është më 16 dhe 17 qershor. Lista përfundimtare e renditjes me rezultatet e regjistrimit dhe vendet e lira duhet të publikohet nga shkollat më 18 qershor.
Regjistrimi i dytë në periudhën e regjistrimit të qershorit është më 23 qershor, ndërsa dorëzimi i dokumentacionit të nevojshëm në shkolla është më 24 qershor. Regjistrimi i tretë është më 20 gusht.
Nxënësit mund ta gjejnë konkursin me vendet e lira dhe shkollat e mesme publike në linkun: https://mon.gov.mk/mk-MK/konkursi-i-stipendii/konk....
Për studentët, udhëzuesi online i kualifikimit – https://kvalifikacii.crso.gov.mk/, mund të jetë shumë i dobishëm gjatë zgjedhjes, i cili do t'u mundësojë atyre të marrin vendim të informuar dhe të saktë në lidhje me profesionin në të cilin do të vazhdojnë të edukohen dhe të punojnë.